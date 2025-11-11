Ce părere are Carmen Uscatu despre vicepremierul Oana Gheorghiu

Carmen Uscatu a spus că nu a avut o discuție cu Oana Gheorghiu înainte ca aceasta din urmă să accepte funcția de vicepremier: „Am aflat cu foarte puțin înainte de anunțul Guvernului prin care Oana a fost nominalizată la acest rol. Oana Gheorghiu mi-a spus. Am fost înștiințată”.

Întrebată dacă încearcă să o înlăture pe Oana Gheorghiu din fundație, Uscatu a reiterat că ea i-a propus să se retragă din calitatea de membru fondator cu drept de vot și să devină președinte onorific.

„Din păcate, a devenit în ochii presei o dezbatere între noi două, când, de fapt, la acest moment este vorba despre o organizație, Dăruiește viață, și despre independența acestei organizații și nu vreau să invoc situația în care se află copiii bolnavi de cancer ca să cerem unui membru al Guvernului să-și retragă influența pe care o are prin statut în Dăruiește viață”, mai spune Carmen Uscatu.

Ea a adăugat: „Sunt convinsă că Oana va avea înțelepciunea de a pune mai presus interesul organizației în care a activat atât de mulți ani. Iar, referitor la discuțiile dintre noi, nu doresc să comentez mai mult decât am făcut-o deja și aștept din partea ei un răspuns”.

Carmen Uscatu a fost întrebată și dacă o vede pe Oana Gheorghiu potrivită pentru rolul de vicepremier.

„A fost decizia dumneai ei personală și nu vreau să comentez această decizie”, a răspuns Uscatu.