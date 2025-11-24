Oana Gheorghiu, despre pensiile magistraților: Remarcile mele au fost metafore

Oana Gheorghiu a fost întrebată, luni, în conferință de presă, cum se poziționează față de salariile magistraților.

„O să-mi permit să vă corectez. Eu nu am vorbit niciodată despre salariile magistraților. Întrebarea a fost despre pensiile magistraților și m-am referit la faptul că magistrații ies la pensie la 48-50 de ani. Ăsta a fost subiectul discuției. În ceea ce privește remarcile mele, au fost niște metafore care pare că au supărat niște oameni și îmi pare rău dacă s-au simțit lezați. Discuțiile nu le-am purtat niciodată despre salarii și nu știu dacă sunt salariile mari. Probabil că nu sunt suficient de mari. Dar discuția era strict legată de vârsta de pensionare și de pensiile magistraților, despre care întreaga societate știe că sunt cu totul diferite de restul populației, ceea ce nu pare a fi tocmai în regulă”, a spus vicepremierul.

Gheorghiu a fost întrebată la ce se raportează având în vedere că pensia va fi 70% din salariul net al magistratului.

„Mă duceți într-o discuție de care eu nu mă ocup. Mi-am exprimat o opinie legată de vârsta de pensionare în primul rând și de pensiile magistraților. Nu știu să vă răspund la acest lucru și nu face parte din mandatul meu”, a răspuns vicepremierul.

Gheorghiu, despre pensiile magistraților: „Un Caritas care nu putea să dureze la nesfârșit”

Oana Gheorghiu a vorbit, la începutul lunii, despre pensiile magistraților, spunând că „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”. De asemenea, a afirmat că „orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”. „Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că îşi dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente, banii ăia nu se tipăresc şi vin din aer, vin de undeva. Şi poate că asta nu înţeleg oamenii: că atunci când primeşti privilegii, ca tu să ai privilegii cineva e lăsat în urmă”, a mai spus Gheorghiu, la Digi 24, declarații care au deranjat extrem de mult magistrații.