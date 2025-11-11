Oana Gheorghiu reacționează după declarațiile lui Carmen Uscatu: „Activitatea mea din Guvern nu interferează cu asociația, orice afirmație contrară e falsă și neîntemeiată”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacționat marți, într-o declarație pentru G4Media, la acuzațiile cofondatoarei Carmen Uscatu, care a invocat o posibilă incompatibilitate între funcția sa guvernamentală și calitatea de membru în Asociația „Dăruiește Viață”.

Gheorghiu susține că s-a autosuspendat din toate funcțiile executive înainte de numirea în Guvern și că activitatea sa publică respectă integral legea.

Clarificări privind statutul juridic

„Respect întru totul legislația privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului. M-am autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director al Asociației Dăruiește Viață înainte de preluarea funcției de viceprim-ministru, în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003. Am comunicat acest lucru în interiorul Asociației, înainte ca informația privind numirea mea să devină publică, și am transmis toate documentele necesare pentru formalizarea deciziei și pentru asigurarea continuității proiectelor pe care le-am coordonat”, a declarat Oana Gheorghiu.

Ea a explicat că a consultat avocați la fiecare pas, pentru a se asigura că respectă prevederile Legii nr. 161/2003. În prezent, afirmă că este doar membru fondator, statut care nu presupune atribuții executive.

”Fiecare pas a fost făcut în consultare cu avocații, tocmai pentru a mă asigura că respect legea și principiile de integritate publică. În prezent, am rămas doar membru fondator al Asociației Dăruiește Viață, ceea ce, potrivit statutului organizației, presupune apartenența la Adunarea Generală, nu la structura executivă de conducere. Atribuțiile privind gestionarea activității curente revin Consiliului Director, din care nu mai fac parte”.

Răspuns la acuzațiile de incompatibilitate

Vicepremierul subliniază că legislația românească nu impune renunțarea la calitatea de membru fondator al unui ONG.

„Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației Dăruiește Viață și cu atât mai mult cu privire la calitatea mea de membru fondator, iar orice afirmație contrară este falsă și neîntemeiată. Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu și sper că este vorba despre o neînțelegere a cadrului legal privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului, și nu de o intenție de a genera presiune sau confuzie în spațiul public sau de o intenție de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al Asociației. Rămân deschisă unei discuții directe, între noi, așa cum am procedat întotdeauna”, a spus Gheorghiu.

Reacția președintelui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a catalogat declarațiile vicepremierului despre magistrați drept „nefericite”, dar a considerat reacția CSM „exagerată”. El a anunțat că nu va semna cererea de urmărire penală a Oanei Gheorghiu și a afirmat că aceasta ar trebui să-și continue mandatul.