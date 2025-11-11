Cofondatoarea „Dăruiește Viață” despre numirea Oanei Gheorghiu în Guvern: O mare vulnerabilitate

Carmen Uscatu spune că Oana Gheorghiu s-a autosuspendat din rolurile executive din asociație, dar încă este membru cu drept de vot în Adunarea Generală a ONG-ului.

„Există o vulnerabilitate foarte mare la care Asociația <Dăruiește Viață> este acum supusă tocmai datorită unei incompatibilități între rolul Oanei Gheorghiu într-un ONG, într-o asociație non-guvernamentală, versus rolul ei în Guvernul României”, a declarat Carmen Uscatu, într-un interviu acordat Hotnews.ro.

Ea spune că asociația este supusă unor „riscuri de imagine”.

„Ne scriu sponsorii, ne sună pentru că nu își doresc să fie susceptibili că ar influența politicile guvernului printr-o sponsorizare pentru <Dăruiește Viață>, având în vedere acest dublu rol pe care Oana îl are în acest moment. Asociația <Dăruiește Viață> nu poate să fie supusă acestor riscuri de imagine, iar noi ne dorim foarte mult claritate. Am funcționat cu transparență până acum şi trebuie să gestionăm încrederea pe care ne-o dau oamenii ca pe un bun public”, a adăugat cofondatoarea ONG-ului.

Donatori care s-au retras

„Noi am semnat în trecut contracte în care am spus că nu avem membrii în guvern; sunt niște declarații pe propria răspundere și e vorba în special de companii americane, listate la bursă, și care au acest program de compliance în care nu pot să finanţeze organizații pe care le consideră incompatibile”, a mai spus ea.

Carmen Uscatu a mai spus că au existat donatori care s-au retras, dar și unii care și-au arătat susținerea în continuare.

Cofondatoarea „Dăruiește viață” mai spune că Oana Gheorghiu a luat „o decizie personală” și crede că „s-a dus să facă un bine mai mare țării decât binele pe care <Dăruiește Viață> a reușit și reușește să-l facă societății”.

„Sigur că va fi greu de înţeles şi de gestionat momentul în care organizația din care faci parte vorbește împotriva unei decizii a Guvernului din care tot tu faci parte”, a mai declarat Carmen Uscatu.

Acuzată de atacuri la adresa unei puteri constituționale

CSM a publicat luni un comunicat de presă privind poziţia CSM faţă de declaraţiile Oanei Gheorghiu, vicepremierul Guvernului României, despre pensiile speciale.

Aceștia au transmis că „astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor.”

Oana Gheorghiu a făcut, în cadrul unui interviu la Digi24, declaraţii care au deranjat grav Consiliul Superior al Magistraţilor (CSM). Ea a afirmat că pensiile speciale ale magistraţilor sunt „un fel de Caritas”.

„Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj, le-aş spune că îi înţeleg, este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat, din perspectiva societăţii, un privilegiu. Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta. România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente”, a spus vicepremierul.