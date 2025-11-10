Daniel Băluță: Bucureștiul are zone care arată ca după bombardamente. Trebuie proiecte reale de regenerare urbană

Daniel Băluță, candidatul Partidului Social Democrat pentru Primăria Generală a Capitalei, a vorbit luni, la B1 TV, despre principalele sale priorități pentru București, punând accent pe necesitatea de a reface zonele degradate ale orașului.

„Avem o grămadă de zone care pur și simplu sunt abandonate. Unele clădiri sunt uriașe și lăsate în paragină, altele se scurg. Unele locuri arată ca după bombardamente. Avem pârloage, zone neîngrijite în care se pot amenaja alte lucruri”, a spus Băluță.

El a subliniat că soluția stă într-un plan urbanistic general (PUG) finalizat și aplicat, realizat în colaborare cu arhitecții, societatea civilă și primăriile de sector. „Trebuie să funcționăm sinergic, să lucrăm împreună cu ONG-urile și cu primăriile de sector pentru a genera proiecte de regenerare urbană. Toate bunurile statului trebuie folosite în acord cu dorințele comunității”, a declarat candidatul PSD.

Băluță a adăugat că este „lipsit de respect și profunzime” ca autoritățile să impună proiecte fără consultarea oamenilor și a specialiștilor. El a propus parteneriate public-private, spunând că „un join venture de acest fel poate aduce rezultate frumoase pentru oraș”.