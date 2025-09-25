Prima pagină » Politic » Nicușor Dan: Existau informații despre Călin Georgescu, pe care serviciile noastre le aveau

Nicușor Dan: Existau informații despre Călin Georgescu, pe care serviciile noastre le aveau

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că serviciile românești de informații știau din timp despre Călin Georgescu, însă modalitatea tehnologică prin care acesta a fost sprijinit politic a fost atât de surprinzătoare, încât nu au reușit să intervină.
Radu Mocanu
25 sept. 2025, 22:44, Politic

Nicușor Dan a confirmat că serviciile de informații cunoșteau situația fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

„Existau informații despre Călin Georgescu, pe care serviciile noastre le aveau, însă modalitatea tehnologică folosită a fost între atât de surprinzătoare pe o perioadă de timp foarte scurtă, astfel încât ei nu au avut competența să intervin în acest acest interval scurt”, a declarat președintele Dan, joi, la Digi24.

El a adăugat că fenomenul nu a luat prin surprindere doar serviciile românești, ci și pe cele occidentale, cu care există o colaborare constantă.