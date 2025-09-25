Prima pagină » Politic » Ce spune Nicușor Dan despre șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontierele Ucrainei: „Sunt extrem de mici”

Preşedintele Nicuşor Dan spune că şansele ca un conflic militar să se extindă în afara graniţelor Ucrainei sunt extrem de mici, în acest moment.
Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua / Dan nu crede că Bolojan trebuie să demisioneze dacă reformele sunt declarate neconstituționale
Dan, despre partidele suveraniste: Direcția lor de acțiune este aliniată cu Moscova
Cosmin Pirv
25 sept. 2025, 21:22, Politic

„Sigur că în momentul în care tu trimiţi drone sau chiar, cum a fost la Estonia, avioane pe un teritoriu străin, evident că este un incident care poate să degenereze”, a spus Nicuşor Dan, care a adăugat că sub presiunea Rusiei vede „o întărire a solidarităţii europene”

Întrebat care sunt şansele ca situaţia să escaladeze într-un conflict militar direct, şeful statului a spus, joi, la Digi24: „Extrem, extrem de mici în acest moment. Deci şansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontiera Ucrainei sunt extrem, extrem de mici pentru că, aşa cum am spus mai devreme, ţările europene şi occidentale au arătat determinare în a se apăra”.