Ce spune Nicușor Dan despre șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontierele Ucrainei: „Sunt extrem de mici”

„Sigur că în momentul în care tu trimiţi drone sau chiar, cum a fost la Estonia, avioane pe un teritoriu străin, evident că este un incident care poate să degenereze”, a spus Nicuşor Dan, care a adăugat că sub presiunea Rusiei vede „o întărire a solidarităţii europene”

Întrebat care sunt şansele ca situaţia să escaladeze într-un conflict militar direct, şeful statului a spus, joi, la Digi24: „Extrem, extrem de mici în acest moment. Deci şansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontiera Ucrainei sunt extrem, extrem de mici pentru că, aşa cum am spus mai devreme, ţările europene şi occidentale au arătat determinare în a se apăra”.