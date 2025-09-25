Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre Strategia de Securitate Națională: O să țină cont de provocările actuale

Președintele Nicușor Dan a anunțat că Administrația Prezidențială lucrează la o nouă strategie de securitate națională, care urmează să fie prezentată Parlamentului în termenul legal de șase luni de la învestire.
Radu Mocanu
25 sept. 2025, 21:41, Politic

„Este o obligație legală pe care orice președinte o are să o facă, înseamnă parlamentului în șase luni de la investire, mai avem două luni, se lucrează la ea, adică este o consultare cu toate instituțiile, astfel încât documentul să fie unul care să țină cont de provocările actuale”, a spus Dan, joi, la Digi 24 despre Strategia de Securitate Națională.

El a precizat că, față de acum patru ani, mediul internațional s-a schimbat semnificativ, astfel „suntem obligați să venim cu ceva care să fie și calitativ, și cantitativ în acord cu ce se întâmplă în lume”.

Acesta a menționat că funcția de Consilier pe Securitate Națională este exercitată de Cristian Diaconescu care „are o corespondență și un dialog cu toate instituțiile care țin de securitate națională”, a conchis Dan.