Nicușor Dan, despre Strategia de Securitate Națională: O să țină cont de provocările actuale

„Este o obligație legală pe care orice președinte o are să o facă, înseamnă parlamentului în șase luni de la investire, mai avem două luni, se lucrează la ea, adică este o consultare cu toate instituțiile, astfel încât documentul să fie unul care să țină cont de provocările actuale”, a spus Dan, joi, la Digi 24 despre Strategia de Securitate Națională.

El a precizat că, față de acum patru ani, mediul internațional s-a schimbat semnificativ, astfel „suntem obligați să venim cu ceva care să fie și calitativ, și cantitativ în acord cu ce se întâmplă în lume”.

Acesta a menționat că funcția de Consilier pe Securitate Națională este exercitată de Cristian Diaconescu care „are o corespondență și un dialog cu toate instituțiile care țin de securitate națională”, a conchis Dan.