Gândul: Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, reținut de DNA / Registrul Auto Român: Conducerea nu a fost înștiințată

UPDATE 15:55 Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, reținuți de DNA

Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, au fost reținuți de DNA, cu propunere de arestare preventivă, informează Gândul.

Răzvan Cuc este acuzat de complicitate la dare de mită, iar Cătălin Daniel Bușe de dare de mită.

UPDATE 12:00 Răzvan Cuc, adus la sediul DNA

Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, și omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe, au ajuns la sediul DNA cu mandate de aducere.

Procurorii suspectează că omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe ar fi promis lui Mihai Alecu – director general al Regiei Autonome Registrul Auto Român (RAAR) – o mită 6% din valoarea totală a acordului-cadru ce a fost reînnoit la data de 21.11.2025 între Registrul Auto Român și societatea Euro Quip International SRL, conform Gândul.

Firma administrată de către Cătălin Daniel Bușe avea ca obiect prestarea serviciilor de întreținere și service permanent al echipamentelor de diagnosticare tip VLT.

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc l-ar fi ajutat pe afaceristul Cătălin Daniel Bușe și ar fi intermediat discuțiile dintre acesta și directorul general al Regiei Autonome Registrul Auto Român – Mihai Alecu.

UPDATE 9:43 Reprezentanții Registrului Auto Român nu au fost înștiințați cu privire la implicarea instituției sau a angajaților în ancheta vizată de DNA.

„Referitor la informațiile apărute în mass-media, cu privire la presupusele fapte de corupție de care este acuzat un fost ministru al Transporturilor, Registrul Auto Român precizează că până la acest moment conducerea nu a fost înștiințată că instituția sau angajații săi ar fi vizați.

Ca și în alte situații similare, facem precizarea că, în eventualitatea în care organele de anchetă vor solicita informații, Registrul Auto Român este dispus să colaboreze și să ofere informațiile și documentele necesare.

Având în vedere că este o cercetare penală în curs, reprezentanții RAR nu au acces la datele nedestinate publicului. Prin urmare, nu putem comenta informațiile până la stabilirea unei eventuale decizii definitive a unei instanțe de judecată”, se arată în punctul de vedere, transmis marți.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Potrivit surselor judiciare citate de Gândul, procurorii ar viza fapte de dare de mită și complicitate la dare de mită, într-un contract cadru de 23 de milioane de lei. Valoarea mitei ar fi fost de 6% din contract.

Răzvan Cuc a fost ministru al Transporturilor în perioada ianuarie -octombrie 2017 și februarie – noiembrie 2019. El a fost deputat PSD de Giurgiu și senator PSD de Neamț.