Hacker celebru, arestat la Atena. Este acuzat că a realizat un program care a permis accesul ilegal la sute de mii de computere

Autoritățile din Grecia au arestat un bărbat în cadrul operațiunii Europol privind criminalitatea cibernetică. Este vorba despre o operațiunea globală numită „Operațiunea Endgame” care a demontat infrastructura de programe malware care infectase sute de mii de computere din întreaga lume.

Suspectul, un cetățean albanez reținut la Atena pe 3 noiembrie, este acuzat că a creat și a vândut încă din anul 2020 VenomRAT, un program ilegal care permite accesul de la distanță. Autoritățile spun că malware-ul a furat informații de pe computerele victimelor, inclusiv imagini de pe camera web și portofele de criptomonede. Se pare că programul ilegal a avut acces la peste 100.000 de portofele de criptomonede în valoare potențială de milioane de euro, relatează Reuters.

În timpul anchetei, poliția greacă a confiscat hard disk-uri, stick-uri USB, un portofel digital cu 140.424 de dolari în criptomonede și alte probe digitale. În total, Europol a raportat că 1.025 de servere au fost închise și 20 de domenii confiscate în 10 țări, inclusiv SUA și Franța.

Operațiunea a vizat programe ilegale precum Rhadamanthys, VenomRAT și botnetul Elysium. Experții spun că acțiunea Europol a dezvăluit amploarea criminalității cibernetice internaționale și a arătat că este necesară o cooperare pe măsură pentru a o combate.