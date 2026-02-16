Proiectul Hecate, strategia prin care Statele Unite pregătesc alternativa la GPS după 2040

Inițiativa, denumită Project Hecate, este coordonată de centrul de analiză al Space Force (SWAC), care planifică viitoarele capacități militare din spațiu pentru următorii 5–15 ani. Potrivit Breaking Defense, proiectul analizează modul în care armata americană și aliații săi vor avea acces, după anul 2040, la servicii esențiale de poziționare, navigație și sincronizare, chiar și în condițiile unor atacuri asupra infrastructurii spațiale.

Doar 31 de sateliți susțin sistemul GPS

În prezent, sistemul GPS, folosit la nivel global atât de civili, cât și de armată, funcționează cu ajutorul unei constelații de numai 31 de sateliți aflați pe orbită medie, la aproximativ 20.000 de kilometri deasupra Pământului. Acesta este esențial pentru orientare, ghidarea armelor, transporturi și sincronizarea sistemelor militare.

Oficialii americani sunt însă tot mai preocupați de vulnerabilitatea GPS în fața bruiajului sau a unor eventuale atacuri din spațiu, motiv pentru care caută soluții de rezervă.

Riscurile de bruiaj, dinspre sol către spațiu

Noile planuri trebuie să țină cont de amenințările viitoare, a subliniat colonelul Neil Barnas, din cadrul Space Systems Command – structura responsabilă de dezvoltarea și achiziția de sisteme spațiale militare, la un eveniment al industriei spațiale din Los Angeles.

„Avem multă experiență în combaterea bruiajului GPS de la sol și cred că aceste provocări se vor extinde și în spațiu. Trebuie să ne gândim la arhitecturi stratificate, la sisteme multi-orbită, multi-frecvență, comerciale și internaționale”, a explicat acesta.

Alternativă la GPS

Proiectul Hecate urmărește crearea unei rețele mai complexe de sateliți, plasată pe mai multe tipuri de orbite, care să funcționeze ca o soluție de rezervă pentru GPS. Studiul ar urma să fie finalizat în această toamnă și ar putea influența viitoarele bugete și investiții ale Space Force.

„Sunt evaluate diferite arhitecturi, inclusiv orbite variate, rolul conceptelor comerciale de navigație prin satelit, opțiuni avansate de comandă și control și evoluția echipamentelor utilizatorilor. Este un efort analitic care caută soluții ce nu sunt limitate de actuala arhitectură GPS”, a precizat un purtător de cuvânt al Space Force.

O soluție: sateliții de pe orbita joasă

Una dintre direcțiile analizate este utilizarea sateliților aflați pe orbita joasă a Pământului, sub 2.000 km altitudine, diferiți de sateliții GPS clasici. Aceștia sunt mai numeroși și mai aproape de planetă, ceea ce îi poate face mai greu de neutralizat într-un conflict.

Potrivit SWAC, semnalele transmise de sateliții de comunicații existenți ar putea fi adaptate pentru a oferi și informații de poziționare și timp, fără a mai fi nevoie de infrastructură complet nouă.

„Semnalele de comunicații la diferite frecvențe pot furniza referințe de timp cu grade variate de precizie, de la microsecunde la nanosecunde”, se arată într-un rezumat al studiului ce urmează să fie prezentat la o viitoare conferință internațională de navigație.

Sateliții existenți, costuri mai mici

Conceptul propus, numit Space Data Networks (SDN), ar folosi rețelele deja existente de sateliți de comunicații și echipamentele actuale ale militarilor, reducând costurile și crescând rezistența sistemului la bruiaj, care vizează în mod special frecvențele folosite de GPS.

„Utilizarea sateliților existenți de pe orbită joasă ar putea asigura poziționare, navigație și sincronizare pentru militari, la costuri mai reduse și cu o protecție mai bună împotriva bruiajului”, susțin analiștii Space Force.

Din mitologia greacă

Numele proiectului nu a fost ales întâmplător. În mitologia greacă, Hecate era considerată protectoarea călătorilor și a răscrucilor, o referință simbolică la rolul de ghidare și protecție pe care ar urma să îl joace noua generație de sisteme de navigație spațială.