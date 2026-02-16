Elefanții din Thailanda, vaccinați contraceptiv de autorități. Vaccinul poate opri gestația până la 7 ani

Inițiativa face parte din eforturile de a rezolva conflictele care pot deveni mortale. Pe măsură ce fermierii taie pădurile pentru a măsuri suprafața terenurilor agricole, elefanții devin obligați să părăsească habitatele lor, care devin din ce mai mici, pentru căutarea hranei, potrivit Associated Press.

În Thailanda, în 2025, 30 de cetățeni au murit uciși de elefanții sălbatici și alți 29 de oameni au fost răniți, potrivit cifrelor oficiale. De asemenea, s-au petrecut peste 2.000 de incidente în care elefanții au distrus culturile.

Sukhee Boonsang, directorul Biroului de Conservare al Faunei Sălbatice, a declarat pentru Associated Press că menținerea sub control a populației de elefanți sălbatici a devenit necesară, pe măsură ce numărul elefanților care trăiesc în zone rezidențiale crește abrupt, fenomen care duce la o creștere a confruntărilor cu oamenii.

Biroul de Conservare a Faunei Sălbatice a obținut 25 de doze de vaccin produs în SUA. Cercetătorii au făcut un studiu, timp de doi ani, pe șapte elefanți domesticiți, folosind până la șapte doze de vaccin. Rezultatele studiului au fost promițătoare, potrivit oficialului. Acesta a explicat că vaccinul nu oprește femelele din a ovula, însă previne fertilizarea ovulelor.

Apoi, în luna ianuarie, alți trei elefanți sălbatici au fost vaccinați în estul provinciei Trat. Potrivit directorului Biroului de Conservare, autoritățile încearcă acum să determine următoarele zone avute în vizor pentru vaccinarea elefanților și utilizarea celor 15 doze rămase.

Vaccinul poate opri gestația până la 7 ani

Vaccinul poate preveni gestația până la șapte ani, iar după această perioadă, elefanții vor avea din nou capacitatea de a se reproduce, dacă nu primesc o a doua doză după expirarea perioadei. Experții vor monitoriza cu atenție elefanții vaccinați de-a lungul perioadei de șapte ani.

Potrivit oficialului, programul vizează numai elefanții sălbatici din zonele cu cele mai ridicate rate de conflicte violente între oameni și elefanți.

„Aproximativ 800 din cei aproximativ 4.400 de elefanți sălbatici din țară trăiesc în aceste zone predispuse la conflicte. Dacă nu luăm măsuri, impactul asupra oamenilor care trăiesc în aceste zone va continua să crească până când va deveni imposibil de gestionat” a declarat Sukhee.

Pe lângă vaccinul contraceptiv, autoritățile au implementat și alte măsuri de a reduce conflictul, precum oferirea resurselor adiționale de hrană și apă în păduri, dar și construirea unor garduri de protecție. De asemenea, pădurarii au primit misiunea de a ghida înapoi în sălbăticie elefanții care rătăcesc în zone rezidențiale.