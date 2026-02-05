Rețea care aducea români la cerșit, destructurată în Grecia. 12 victime așteaptă să fie repatriate

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, în colaborare cu autoritățile elene, au destructurat, marți, o rețea, ai cărei membri erau implicați în traficul de bărbați străini în scopul exploatării financiare, dar și prin muncă, notează publicația greacă, Protothema.

Trei dintre capii rețelei au fost arestați, iar cetățenii români – victime ale acestora – au primit protecție din partea autorităților. În dosar sunt cercetați și alți 7 membri ai organizației.

Gruparea ar fi identificat, încă din 2021, cetățeni români aflați într-o situație vulnerabilă, din cauza sărăciei sau a abilitaților sociale scăzute. Acestora li s-ar fi promis că vor ajunge în Grecia să muncească în fabrici sau domeniul construcțiilor, unde vor avea locuri de muncă bine plătite ori că vor primi recompense financiare substanțiale dacă vor cerși.

Ulterior, membrii grupării i-au dus în Grecia cu mașina, direct, sau prin țări intermediare. Ulterior, aceștia au fost cazați în apartamente, în principal în centrul Atenei, alături de alături de alte persoane exploatate în mod similar. Unora dintre aceștia li s-au luat actele, iar membrii grupării au invocat pretinse datorii și i-au amenințat, pentru a se asigura că aceștia se vor supune și nu vor vorbi despre situația lor.

Victimele erau controlate de membrii grupării

În aces mod, victimele erau controlate, depinzând de membrii grupării pentru cazare, mâncare și trai, fără să aibă o altă alternativă.

Erau forțați să cerșească ore întregi, în general, la semafoare, dar și alte zone aglomerate din Attica, zonă aflată la periferia Atenei. Membrii grupării erau cei care stabileau punctele de cerșit și îi duceau pe aceștia acolo, supraveghindu-i constant.

În urma investigațiilor anchetatorii eleni și americani au găsit și confiscat 4.876,40 euro, dintre care 281,40 euro în monede, precum și numeroase documente de transfer de bani, telefoane mobile, note scrise de mână, trei mașini – mijloace de transport ale victimelor, precum și un document de călătorie al unei victime, reținute de membrii grupării.