Analiza experților evidențiază faptul că Rusia urmărește, prin răspândirea dezinformării, să pună presiune asupra Ucrainei și Occidentului pentru a obține concesii politice imposibil de realizat pe câmpul de luptă.

Potrivit ISW, mass-media rusă a prezentat în mod fals situația de pe teren, invocând dezerteri și predări în masă ale trupelor ucrainene, precum și avansuri iminente către Kiev. Unele reportaje au exagerat sau chiar falsificat câștiguri teritoriale, iar conținutul video a fost manipulat prin inteligență artificială pentru a crea impresia de colaps al forțelor ucrainene, scrie RBC Ukraine.

În realitate, linia frontului ucrainean rămâne stabilă, iar ambele părți sunt implicate într-un război de poziție. Forțele ucrainene continuă să apere poziții cheie în regiunea Harkov, inclusiv în Vovchansk, Kupiansk și Borove, și desfășoară contraofensive acolo unde este posibil. Retragerile tactice nu semnifică abandonarea liniilor defensive, ci sunt strategii menite să întărească alte sectoare sau să evite încercuirea.

Un blogger rus pro-război a confirmat public că situația nu corespunde cu narațiunea Kremlinului și că Rusia este departe de o victorie decisivă, în ciuda pierderilor semnificative suferite de ambele părți. ISW subliniază că, deși există sectoare tensionate pe front, în special în Pokrovsk și Huleaipole, prezentarea Kremlinului este exagerată și menită să inducă panică și presiune politică.