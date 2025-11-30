Kazahstan condamnă atacul ucrainean asupra terminalului Caspian Pipeline Consortium

Incidentul a avut loc sâmbătă, când un atac naval ucrainean a deteriorat semnificativ o ancoră a terminalului, determinând oprirea temporară a operațiunilor.

Ministerul de Externe al Kazahstanului a transmis că protestează „față de încă un atac deliberat asupra infrastructurii critice a Consorțiului Internațional Caspian Pipeline în apele Portului Novorossiysk”.

Potrivit comunicatului oficial, acesta reprezintă „al treilea act de agresiune împotriva unei facilități exclusiv civile, a cărei funcționare este protejată de normele dreptului internațional”.

CPC a confirmat că operațiunile au fost suspendate ca urmare a daunelor provocate de atac. Terminalul afectat joacă un rol crucial în exportul de țiței din Kazahstan către piețele internaționale, fiind un punct strategic pentru transportul de petrol al regiunii Caspice.

Reprezentanții Kazahstanului au subliniat că astfel de incidente pun în pericol nu doar infrastructura economică a țării, ci și securitatea energiei la nivel global. Aceștia au solicitat comunității internaționale să ia măsuri pentru protejarea facilităților civile și a coridorului energetic din zona Mării Negre.

În ultimele luni, relațiile dintre Ucraina și Kazahstan au fost afectate de tensiuni indirecte legate de conflictul din Ucraina și de incidentele asupra infrastructurii civile din regiune.