Forțele Aeriene Ucrainene prezintă modul în care piloții operează avioanele Mirage 2000. Eficiență de 98% în interceptarea dronelor

Potrivit Ukrinform, instituția a publicat un videoclip în care un pilot și tehnicieni aeronautici explică performanțele aparatului pe câmpul de luptă și provocările zilnice ale misiunilor aeriene.

Pilotul intervievat afirmă că Mirage 2000, deși prezent în număr redus în cadrul Forțelor Aeriene, este folosit intens în misiuni reale și se dovedește a fi o platformă aeriană deosebit de eficientă. Acesta operează de pe aerodromuri tactice, schimbate constant pentru a evita loviturile rusești cu rachete și drone.

Antrenament intens și performanțe excepționale

Piloții ucraineni au urmat un program riguros de pregătire în Franța. „Am petrecut aproximativ șase luni învățând să pilotăm avionul și să folosim armele sale pe Mirage 2000 cu control dublu, după care am trecut la versiunea monoplace”, a declarat pilotul.

Potrivit acestuia, racheta Magic 2 a demonstrat o performanță remarcabilă, cu o rată de succes de aproape 98% în interceptarea dronelor și rachetelor inamice, cifre pe care le descrie drept „impresionante”.

Limite și necesitatea modernizării

Deși performant, Mirage 2000 are și limitări. Pilotul subliniază lipsa unui armament cu rază lungă de acțiune, esențial pentru contracararea atacurilor tot mai diversificate ale Rusiei. Acesta indică avionul Rafale drept o soluție viabilă pentru viitor, datorită compatibilității cu racheta Meteor și tranziției rapide pentru piloții deja instruiți pe Mirage.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că trecerea de la Mirage la Rafale ar necesita un timp scurt de pregătire, datorită similarității dintre platforme.