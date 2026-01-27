Turcan, despre scăderea pragului răspunderii penale: Soluția nu este pedeapsa timpurie, ci prevenția

„Când un copil ajunge să comită o infracțiune gravă, nu vorbim despre „un mic infractor”, ci despre un eșec al adulților din jurul lui. Un copil nu se formează singur. Este modelat de familie, de școală și de mediul în care crește”, se arată în postarea publicată, marți seara, pe Facebook, de Raluca Turcan.

Deputata PNL este de părere că „școala ar trebui să observe primele semne de alarmă, să educe, să sprijine și să intervină. Când aceste sisteme eșuează, copilul ajunge să strige prin fapte extreme ceea ce nimeni nu a vrut sau nu a știut să audă”.

Turcan a mai precizat că Poliția are un rol esențial în combaterea traficului și consumului de droguri, un fenomen care ajunge tot mai devreme în viața copiilor.

„Când drogurile circulă liber în jurul școlilor și în comunități, iar prevenția și intervenția lipsesc, copiii vulnerabili devin ținte ușoare. A-i pedepsi ulterior nu înseamnă justiție, ci ipocrizie instituțională.

A coborî vârsta răspunderii penale nu repară aceste eșecuri. Nu responsabilizează copilul, ci îl stigmatizează. Îl aruncă într-un sistem construit pentru adulți, nu pentru copii, și îi taie șansele reale de recuperare. Un copil etichetat devreme ca „infractor” are mai multe șanse să devină exact asta”, a scris Turcan.

Deputata PNL a afirmat că responsabilitatea este a familiei, a școlii, a instituțiilor statului și a societății în ansamblu.

„Dacă vrem copii recuperați, nu distruși, soluția nu este pedeapsa timpurie, ci prevenția reală, intervenția timpurie și asumarea rolului nostru de adulți”, a conchis Raluca Turcan.

Reamintim că, un adolescent de 15 ani a fost ucis în satul Cenei din Timiș, de alți doi băieți de aceeași vârstă, cu ajutorul unui copil de 13 ani. În urma crimei, un grup de lucru din Ministerul Justiției analizează scăderea pragului vârstei de răspunde penală la sub 14 ani.