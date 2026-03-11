Prima pagină » Politic » Senator PNL: Solidaritatea între aliați contează. România nu oferă un CEC în alb nimănui

Solidaritatea între aliați contează, susține senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc la ședința comună a Parlamentului în care se discută cererea venită din partea SUA privind dislocarea temporară pe teritoriul României a unor echipamente militare și forțe americane în România.
Foto: Facebook/Nicoleta Pauliuc
Cosmin Pirv
11 mart. 2026, 17:41, Politic

Nicoleta Pauliuc susține că România este un aliat serios al Statelor Unite al Americii, iar securitatea se construiește prin responsabilitate, nu prin ambiguitate. Ea a spus că în comisiile reunite de apărare ale Parlamentului a fost avizată solicitarea transmisă de președintele României privind staționarea temporară pe teritoriul României a unor mijloace tehnice americane „cu caracter defensiv”.

Senatoarea liberală susține că aceasta este o misiune distinctă, iar legea cere ca astfel de decizii să fie aprobate de Parlament.

„România are deja cadrul legal pentru cooperare militară cu Statele Unite stabilit prin acordul bilateral din 2005, ratificat de Parlament. Iar Parlamentul, să nu uităm, a mai aprobat o solicitare similară în 2025. Astăzi, contextul de securitate internațional este diferit, iar solidaritatea între aliați contează. România, și este foarte important să spunem acest lucru, nu oferă un cec în alb nimănui. Oferă un cadru legal, clar, cu mandat precis și control parlamentar”, a spus Nicoleta Pauliuc, care a anunțat că PNL va vota solicitarea.

