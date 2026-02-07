Prima pagină » Știri externe » SpaceX amână planurile privind Marte pentru a se concentra pe aselenizarea din 2027

Compania SpaceX a lui Elon Musk a anunțat investitorii că va acorda prioritate aselenizării și va încerca o călătorie către Marte la o dată ulterioară, a raportat vineri Wall Street Journal, citând surse.
Alexandra-Valentina Dumitru
07 feb. 2026, 02:04, Știri externe

Compania vizează luna martie 2027 pentru o aterizare pe Lună fără astronauți la bord, adaugă raportul, potrivit Reuters.

Vestea vine după ce SpaceX a acceptat să achiziționeze xAI într-o tranzacție care evaluează compania de rachete și sateliți la 1 trilion de dolari și compania de inteligență artificială la 250 de miliarde de dolari.

SpaceX nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta.

Musk a declarat anul trecut că își propune să trimită o misiune fără echipaj pe Marte până la sfârșitul anului 2026.

SpaceX dezvoltă racheta Starship de nouă generație, un gigant din oțel inoxidabil conceput pentru a fi complet reutilizabil și pentru a servi unei serii de misiuni, inclusiv zboruri către Lună și Marte.

În acest deceniu, Statele Unite se confruntă cu o concurență intensă din partea Chinei în efortul său de a trimite astronauți pe Lună, unde nu a mai ajuns niciun om de la ultima misiune Apollo a SUA din 1972.

