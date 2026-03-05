Un avion Air France din Emiratele Arabe, forțat să se întoarcă

Un zbor charter de evacuare Air France din Emiratele Arabe Unite a trebuit să se întoarcă în aer după ce au fost detectate rachete în apropiere, ceea ce a făcut ca spațiul aerian să fie nesigur, scrie The Times of Israel.

NATO anunță că își intensifică apărarea antirachetă, după incidentul din Turcia

La o zi după ce forțele NATO au doborât o rachetă balistică îndreptată spre Turcia, alianța și-a intensificat apărarea antirachetă balistică și va menține un nivel ridicat până când amenințarea reprezentată de atacurile iraniene se va diminua, a declarat joi un purtător de cuvânt al sediului militar al alianței, Cartierul Suprem al Puterilor Aliate din Europa.

SUA și Israel se pregătesc să reducă intensitatea atacurilor asupra Iranului

Washingtonul și Tel Avivul se pregătesc să reducă intensitatea atacurilor asupra Iranului pentru a continua să efectueze lovituri pentru o perioadă mai lungă de timp, scrie Kan News.

Haaretz: Franța va oferi sprijin operațional militar Libanului în contextul reluării luptelor dintre Hezbollah și Israel

Franța va furniza Forțelor Armate Libaneze vehicule blindate și sprijin operațional, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, în timp ce Hezbollah și Israelul au avut loc un schimb de focuri.

„Îngrijorat de strămutarea zecilor de mii de civili libanezi care fug în prezent din sud, am decis trimiterea imediată de ajutor umanitar pentru aceștia”, a scris președintele pe X.

Macron l-a îndemnat, de asemenea, pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu „să nu extindă războiul în Liban” și i-a îndemnat pe liderii iranieni „să nu mai atragă Libanul într-un război care nu este al său”.

Potrivit lui Macron, Hezbollah „trebuie să renunțe la armele sale, să respecte interesul național, să demonstreze că nu este o miliție care primește ordine din străinătate și să le permită libanezilor să se unească pentru a-și păstra țara”.

Volodimir Zelenski anunță că se implică în războiul din Orientul Mijlociu. Și Iranul face anunțuri de ultimă oră

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe contul său că va răspunde solicitării de ultim moment a SUA în contracararea dronelor iraniene. În același timp, ministrul de externe iranian anunță și el că Iranul nu negociază cu Donald Trump, este ajutat de China și Rusia și este pregătit pentru o invazie.

„Am primit o solicitare din partea Statelor Unite pentru sprijin specific în apărarea împotriva dronelor Shahed din regiunea Orientului Mijlociu. Am ordonat să furnizăm mijloacele necesare și să asigurăm prezența specialiștilor ucraineni, care pot garanta securitatea necesară”, a afirmat Zelenski, într-o postare pe rețelele sociale.

Ministrul iranian de externe: Nu vedem niciun motiv pentru care ar trebui să negociem cu SUA

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a afirmat, într-un interviu pentru NBC News, că „Statele Unite au avut șansa lor. De două ori ne-au atacat în timpul negocierilor. Acest lucru ne-a provocat dezgust la gândul unor discuții viitoare. Suntem pe deplin pregătiți și gata să facem față oricărei posibile invazii terestre”.

Acesta a mai subliniat că pe măsură ce războiul continuă, Iranul va lua în considerare orice scenariu.

„Nu avem nicio intenție să închidem Strâmtoarea Ormuz în acest moment, dar, pe măsură ce războiul continuă, vom lua în considerare fiecare scenariu. Nu cerem un armistițiu și nu vedem niciun motiv pentru care ar trebui să negociem cu SUA. Nu le-am trimis niciodată niciun mesaj”, a spus oficialul iranian.

Raport Haaretz: Iranul a lansat peste 500 de rachete și 2.000 de drone de sâmbătă

Iranul a lansat peste 500 de rachete balistice și navale și aproximativ 2.000 de drone de sâmbătă, a declarat o sursă militară agenției de știri iraniene Fars, deținută de Gardienii Revoluției.

Potrivit raportului, aproximativ 40% din lansări au fost îndreptate spre Israel, iar aproximativ 60% au fost trase spre ținte americane din regiune.

Trump: „Trebuie să fiu implicat în alegerea următorului lider al Iranului. Mojtaba Khamenei, fiul lui Khamenei, este inacceptabil pentru mine”

Președintele american Donald Trump a afirmat joi, într-un interviu pentru Axios că el trebuie să fie implicat în alegerea următorului lider al Iranului.

Trump a recunoscut că Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem asasinat, Ali Khamenei , este cel mai probabil succesor – precizând totodată că consideră acest rezultat inacceptabil pentru el.

„Își pierd timpul. Fiul lui Khamenei este un om ușor (fără influență). Trebuie să fiu implicat în numire, la fel ca în cazul lui Delcy [Rodriguez] în Venezuela”, a spus Trump.

Azerbaidjanul și-a închis temporar spațiul aerian în partea de sud a țării

Azerbaidjanul și-a închis temporar spațiul aerian în partea de sud a țării, de-a lungul graniței cu Iranul. De asemenea, a fost oprită și circulația vehiculelor și transportul între stat și Iran.

Financial Times: Războiul cu Iranul va provoca o criză alimentară globală

Perturbarea cauzată de război nu se limitează doar la industria petrolului și gazelor. Orientul Mijlociu este unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte din lume, în timp ce Strâmtoarea Ormuz este o rută maritimă vitală pentru exporturi. Aproximativ 35% din exporturile mondiale de uree trec prin această cale navigabilă. Această rută gestionează, de asemenea, 45% din exporturile mondiale de sulf.

Dacă această perturbare continuă, consumatorii pot vedea o creștere a prețului pâinii în șase până la zece săptămâni, a ouălor în câteva luni și a prețului cărnii de porc și a puiului în șase luni, notează Financial Times.