Discursul ministrului Daniel David, la începutul anului universitar: „Nu am putut vorbi prea mult, acesta este adevărul, pentru că orice declarație ar fi stârnit controverse”

Discursul de început de an universitar al ministrului Educației, Daniel David, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – în perioada iulie – septembrie a ales să evite unele declarații publice pentru a nu alimenta și mai mult tensiunile din spațiul social.

Acesta a subliniat că unele atacuri au venit din zona „de destabilizare a țării”, nu din cea a nemulțumirii sociale.

Aceste explicații ale ministrului Daniel David vin în contextul încordat, generat de măsurile fiscale luate de guvernul Bolojan, care au atins direct bursele elevilor și studenților.

„Un ministru trebuie să fie paratrăsnet pentru astfel de nemulțumiri”

„Măsurile fiscal-bugetare au fost necesare, pentru că altfel nu mai existau fonduri pentru salarii și burse până la sfârșitul anului.

Educația și cercetarea sunt domenii bugetare mari, cu impact direct asupra stabilității țării.

Nu am putut vorbi foarte mult, acesta este adevărul, din iulie – când s-au luat aceste măsuri – și până în septembrie, pentru că orice declarație ar fi stârnit controverse.

Știu că există oameni supărați, unii pe bună dreptate, iar un ministru trebuie să fie paratrăsnet pentru astfel de nemulțumiri, inevitabil.

Totuși, au existat și atacuri venite politic sau chiar din zone care urmăresc destabilizarea sistemului și a țării”, a explicat David.

Evaluările de țară și sperietoarea „junk”

Acesta a adăugat că înțelege nemulțumirile profesorilor, studenților și elevilor, însă a ținut să atragă atenția că, uneori, aceste nemulțumiri pot veni, conștient sau nu, în sprijinul unor narative cu miză politică sau geopolitică.

„Nu am o problemă să fiu paratrăsnet pentru supărările justificate ale studenților, ale elevilor, ale profesorilor, dar trebuie să fim atenți și să nu sărim cu toții în susținerea unor atacuri care nu vin într-o zonă de siguranță pentru țară”, a explicat el.

David a adăugat că, în lunile trecute, România a fost protagonista a trei evaluări de țară ale unor agenții de rating internațional – S&P în iulie, Fitch în august și Moody’s în septembrie.

„Încă un hop în octombrie”

Ca urmare, o eventuală retrogradare în categoria „junk” ar fi fost, spune ministrul, „catastrofală” și ar fi periclitat nu doar bursele și salariile, ci și pensiile, ajutoarele sociale și proiectele de dezvoltare.

„Acum pot să vorbesc despre aceste lucruri, am trecut peste aceste evaluări.

Mai avem încă un hop în octombrie, evaluarea ECOFIN, și cred că, dacă rămânem pe linia măsurilor luate, vom ieși bine și de această dată”, a mai spus Daniel David.