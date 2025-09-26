Ministrul Daniel David: „Nu sunt răspunzător, nici în bine, nici în rău, pentru rezultatele PISA de anul viitor”

Ministrul Educației, Daniel David, spune că nu e răspunzător pentru rezultatele pe care le vor obține elevii la testarea PISA din 2026.

„Pentru rezultatele PISA, care se vor da anul următor, nu pot să fiu tras eu la răspundere, că este școala care s-a făcut până acum, chiar dacă sunt bune”, a declarant Daniel David într-un interviu acordat București FM, în contextul în care David a emis un Ordin de Ministru care prevede ca următoarele evaluări de clasa a doua, a patra și a șasea să include itemi despre cunoștințe aplicabile în viața de zi cu zi, specifici testărilor PISA.

„Școala trebuie să dezvolte aceste competențe”

„Dacă facem aceste testări în această logică, începând cu anul viitor vom prinde un ciclu PISA în care copiii noștri vor fi deja obișnuiți cu utilizarea cunoștințelor în viața de zi cu zi.

Și acolo mă aștept ca performanța, la următoarea testare PISA, să se modifice, să crească ușor.

Acolo să vedem diferențele.

Acolo mă aștept. Acolo pot să fiu tras eu la răspundere”, a declarat Daniel David.

„Vedeți, noi în programă, în curriculum, noi încercăm să creăm mai multe competențe.

Sunt opt competențe-cheie.

Dacă le listez foarte repede, limbă și comunicare, multilingvism, partea de matematică știință, componenta de digitalizare sau componenta de competențe digitale, partea de antreprenoriat, partea de dezvoltare personală, partea de educație pentru democrație, educație civică și componenta de sensibilitate culturală.

Asta trebuie să facă școala, să dezvolte aceste competențe”, a mai spus acesta.