Plumb și azbest în locuințe, la un an de la incendiile devastatoare din Los Angeles

Pe din afară, multe locuințe par intacte. În interior însă, realitatea este alta. După incendiile uriașe din ianuarie 2025, care au ucis cel puțin 31 de persoane și au distrus aproape 17.000 de clădiri, locuitorii din zone precum Altadena sau Pacific Palisades trăiesc în case contaminate cu plumb, azbest și alte substanțe toxice rămase în urma focului.

Cenușă toxică, riscuri pe termen lung

Specialiștii au atras atenția că aerul din interiorul locuințelor afectate de incendii este insuficient studiat, iar efectele pe termen lung asupra sănătății nu sunt pe deplin cunoscute. Se știe însă că substanțele eliberate de arderile urbane masive pot fi asociate cu boli de inimă, afecțiuni pulmonare, iar unele particule minerale au fost corelate cu boli neurodegenerative.

Potrivit Associated Press, cenușa rezultată este descrisă de experți drept un „amestec toxic”, format din resturi de mașini arse, electronice, vopsele, mobilier și materiale de construcții. Aceasta poate conține pesticide, plastic, plumb, azbest și alte metale grele.

Plumb și azbest, risc crescut pentru copii

Chiar și după stingerea incendiilor, compuși organici volatili din fum au continuat să persiste în interiorul locuințelor, inclusiv substanțe cunoscute ca fiind cancerigene. Pentru a reduce riscurile, autoritățile americane au recomandat aerisirea constantă a locuințelor și folosirea purificatoarelor de aer cu filtre performante, însă aceste măsuri nu elimină complet contaminarea.

„Nu există un nivel sigur de expunere la plumb sau azbest, mai ales pentru copii și femei însărcinate”, avertizează medicii pediatrii, subliniind că praful contaminat se poate depune pe podele, pervazuri și mobilier, fiind ușor inhalat sau ingerat.

Forțați să revină în case nesigure

Revenirea acasă a fost dictată, pentru mulți locuitori, de lipsa alternativelor, nu de siguranță. Asigurările au întrerupt sprijinul financiar, iar oamenii s-au întors în locuințele care, deși nu au ars, au devenit greu de locuit. „Nu ne simțim în siguranță în propria casă. Mirosul persistă, iar simptomele nu dispar”, spun cetățenii dintr-o zonă grav afectată.

Lupta cu companiile de asigurări este o povară în plus pentru proprietari. Mulți susțin că li se refuză testări suplimentare sau curățări complete, fiind acoperite doar substanțele strict reglementate la nivel federal. „Nu poți șterge praful și să pretinzi că problema a dispărut”, spun localnicii, care se tem de contaminanții pentru care nu există obligații clare de testare.

Efecte invizibile ale incendiilor

Impactul psihologic este și mai profund. Oamenii care inițial s-au bucurat că locuințele lor au rămas în picioare descriu acum viața de zi cu zi ca pe o luptă constantă cu frica invizibilă. „Incendiul s-a terminat, dar pentru noi nu s-a încheiat nimic”, spun ei. Cartierele rămân șantiere, comunitățile sunt fragmentate, iar sentimentul de siguranță a dispărut.