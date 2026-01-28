La un an după incendii, Trump intervine pentru a debloca reconstrucția în Los Angeles

Ordinul, dezvăluit marți de Casa Albă, vizează reducerea birocrației și scurtarea termenelor de autorizare pentru refacerea locuințelor și a afacerilor din zonele grav afectate, precum Pacific Palisades și Eaton Canyon. Potrivit administrației americane, procedurile locale și statale greoaie au întârziat masiv revenirea oamenilor în comunitățile lor.

Proceduri simplificate

Agenția Federală pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA) și Administrația pentru Întreprinderi Mici (SBA) vor putea ocoli anumite etape procedurale locale. Constructorii vor avea posibilitatea să se autocertifice că respectă standardele de siguranță, sănătate și construcție impuse de autoritățile statale și locale.

Trump a cerut și accelerarea aprobărilor federale în baza legislației de mediu și de protejare a patrimoniului, astfel încât proiectele de reconstrucție să nu mai fie blocate luni de zile.

Reconstrucția, blocată de birocrație

Casa Albă susține că, în ciuda miliardelor de dolari alocate pentru recuperare, doar o mică parte dintre clădirile distruse au primit autorizații de reconstrucție, iar foarte puține au fost efectiv refăcute. Administrația acuză cerințe de autorizare complicate, evaluări duplicative și întârzieri administrative.

Președintele SUA a explicat că demersul a fost inițiat pentru a permite familiilor și firmelor afectate să se întoarcă mai rapid acasă și la muncă și să grăbească refacerea zonelor lovite de incendiile din 2025. Flăcările au distrus zeci de mii de locuințe și afaceri și au forțat mii de persoane să își părăsească locuințele.