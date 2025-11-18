Perrier, acuzată de înșelătorie: Justiția franceză decide marți cât de „naturală” este faimoasa apă minerală

O organizație neguvernamentală dedicată protecției consumatorilor, UFC-Que Choisir, a înaintat o cerere de intervenție urgentă, acuzând Perrier de practici comerciale înșelătoare. Organizația susține că etichetarea apei ca „apă minerală naturală” este incorectă, deoarece aceasta ar fi fost supusă microfiltrării. UFC-Que Choisir consideră acest proces drept o intervenție nepermisă și potențial periculoasă, având în vedere că este utilizat pentru eliminarea impurităților.

Scandalul a izbucnit anul trecut, după ce publicațiile din Franța au dezvăluit că mai mulți producători de apă minerală ar fi recurs la tratamente ilegale pentru a preveni contaminarea. O investigație desfășurată de Senatul francez, al cărei raport a fost publicat în luna mai, a sugerat chiar că autoritățile ar fi fost conștiente de aceste practici, dar le-ar fi ascuns timp de mai mulți ani, arată Reuters.

Versiunea Nestlé și modificările operaționale la Perrier

Nestlé, proprietarul Perrier din 1992, recunoaște că în trecut au fost utilizate anumite tratamente, însă afirmă că acestea au fost suspendate. Compania susține că procesul curent de microfiltrare nu afectează compoziția minerală a apei și este sigur. Cu toate acestea, în luna iulie, ca urmare a unei solicitări oficiale, Nestlé a renunțat la utilizarea filtrelor de 0,2 microni la fabrica din Vergeze, implementând în schimb filtre de 0,45 microni, similare celor folosite pentru brandul Vittel.

„Respingem cu fermitate acuzațiile aduse de UFC-Que Choisir”, a declarat un purtător de cuvânt al Nestlé Waters France, în așteptarea verdictului tribunalului din Nanterre.

Un brand emblematic sub lupă globală

Recunoscută la nivel internațional pentru sticlele sale verzi distincte, apa Perrier este o emblemă a sudului Franței, fiind produsă acolo încă din secolul al XIX-lea și distribuită în întreaga lume. Rezultatul acestei dispute legale ar putea afecta nu doar reputația brandului, ci și întreaga industrie a apelor minerale, care se confruntă deja cu presiunea cerințelor tot mai stricte privind calitatea și siguranța.

Decizia instanței este privită cu mare interes, într-un context în care consumatorii își doresc o mai mare transparență și responsabilitate din partea companiilor mari din sectorul alimentar.