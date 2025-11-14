Kylian Mbappé nu va juca în ultimul meci al Franței din preliminariile Cupei Mondiale 2026, cu Azerbaidjan

Atacantul lui Real Madrid suferă în continuare de o inflamație la glezna dreaptă, iar stafful medical a decis să nu riște. Mbappé va efectua vineri, la Madrid, investigațiile suplimentare recomandate.

Cu 55 de goluri în tricoul naționalei, Mbappé ar fi putut profita de această ultimă partidă pentru a se apropia de recordul lui Olivier Giroud (57), cel mai bun marcator din istoria Franței.

Franța este deja calificată la turneul final din 2026, după victoria categorică de joi noapte, 4-0 cu Ucraina, în care Mbappé a reușit o „dublă” și a ajuns la 400 de goluri în carieră, cel mai tânăr fotbalist din acest secol care ajunge la respectiva performanță.

Selecționerul Didier Deschamps nu va conta în Azerbaidjan nici pe Eduardo Camavinga, afectat de o problemă musculară la ischiogambieri, și nici pe Manu Koné, suspendat după cartonașul galben primit împotriva Ucrainei.