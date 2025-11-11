Prima pagină » Sport » Cristiano Ronaldo anunță că ediția din 2026 va fi ultima Cupă Mondială la care participă

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a anunțat marți că Mondialul din 2026, găzduit de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, va fi ultima sa participare la Cupa Mondială. Ronaldo va avea 41 de ani la momentul turneului final.
11 nov. 2025, 15:16, Sport

Întrebat prin videoconferință, în timpul unui forum despre turism desfășurat la Riad, dacă Mondialul din 2026 va fi ultimul din cariera sa, portughezul a răspuns: „Da, cu siguranță, voi avea 41 de ani și cred că acela va fi momentul”, citat de AFP.

Atacantul a vorbit și despre retragerea sa din fotbal, după ce, săptămâna trecută, a spus, într-un interviu pentru Piers Morgan, că va fi „curând”.

„Să fim sinceri, când spun ‘curând’, probabil mai înseamnă încă un an sau doi”, a mai spus atacantul portughez.

Ronaldo, recordman al selecțiilor pentru Portugalia (225), deținător a cinci Baloane de Aur și campion european în 2016, nu a depășit niciodată sferturile de finală la Cupa Mondială.

Portugalia nu este deocamdată calificată pentru turneul final din 2026, urmând să își dispute locul la Mondial în meciul cu Irlanda, joi.

Ronaldo a debutat la Campionatul Mondial la ediția din 2006.

