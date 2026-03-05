Naționalele U21 și U20 ale României joacă la Târgoviște în luna martie, în competiții internaționale

Naționala U21 a României va evolua împotriva San Marino, în preliminariile EURO 2027. Partida este programată pe 31 martie, ora 19:00, și marchează revenirea tricolorilor la Târgoviște după precedentul joc, în septembrie 2024, cu Muntenegru.

Naționala U20 a României, pregătită de Adrian Iencsi și alcătuită din jucători născuți în 2005 și 2006, va întâlni Polonia vineri, 27 martie, ora 17:30

Este ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon al Elite League. În patru meciuri disputate până acum, naționala U20 a României a obținut două egaluri, cu Portugalia și Cehia.

Biletele pentru ambele partide pot fi achiziționate online și, pentru meciul echipei U20, și de la casieria stadionului în ziua meciului.

Prețul biletelor este între 10 și 30 lei, cu reduceri pentru copii și tineri (sub 15 ani și 15-24 ani).