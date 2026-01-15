Fostul selecționer al Angliei spune că autoritatea antrenorilor este tot mai erodată în fotbalul modern

Creșterea numărului de directori sportivi și tehnici a dus la o schimbare a balanței de putere, deși Southgate afirmă că „nu are nicio problemă cu această evoluție”, relatează BBC.

Comentariile lui Southgate vin în contextul în care Real Madrid, Manchester United și Chelsea s-au despărțit de antrenorii lor în primele două săptămâni ale anului.

Într-o postare pe rețeaua socială LinkedIn, Southgate a spus că, deși Xabi Alonso la Madrid, Ruben Amorim la United și Enzo Maresca la Chelsea au plecat din funcție în circumstanțe ușor diferite, „luptele de putere fie cu conducerea clubului, fie cu angajații sau jucătorii au fost, în cele din urmă, cauza principală a încheierii fiecărui mandat”.

Structurile moderne reduc controlul antrenorilor

„Erodarea autorității unui manager a fost un proces gradual, de-a lungul multor ani”, a scris Southgate, care a dus Anglia la două finale de Campionat European și o semifinală de Cupă Mondială.

„Acest proces s-a accelerat odată cu introducerea pe scară largă a directorilor sportivi, tehnici sau de fotbal, care supraveghează acum strategia pe termen lung, raportează direct directorilor executivi sau patronilor (sau ambilor) și se află, din punct de vedere structural, deasupra antrenorului principal. Personal, nu am nicio problemă cu această evoluție. Strategia, cultura, planificarea și continuitatea sunt esențiale pentru succesul oricărei organizații – iar un club de fotbal nu este diferit”, a precizat Southgate.

El susține că astfel de structuri sunt acum necesare, deoarece un antrenor principal „nu are nici timpul și, în multe cazuri, nici expertiza” pentru a gestiona contracte complexe ale jucătorilor, pentru a superviza rețele globale de scouting sau pentru a conduce operațiuni sofisticate de analiză a datelor.

Și în timp ce unii fani cred că rolul de antrenor principal presupune un volum de muncă mai mic decât cel de manager, Southgate, în vârstă de 55 de ani, spune că „este exact invers”, din cauza „loturilor mai mari, staffurilor extinse, cerințelor analitice mult mai ridicate și obligațiilor media și comerciale tot mai numeroase”.

„Complexitatea gestionării jucătorilor din zilele noastre (mulți dintre ei fiind practic branduri individuale), alături de miza financiară pentru cluburi și de supravegherea constantă din partea presei tradiționale și a rețelelor sociale, creează un adevărat amestec exploziv de probleme și presiune”, a adăugat el.