Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal (FRF) a stabilit, în ședința de luni, stadionul care va găzdui finala Cupei României, ediția 2025-2026. Potrivit comunicatului FRF, finala va avea loc la Sibiu, pentru a treia oară în istorie.
Finala Cupei României 2026 la fotbal se va juca la Sibiu
Sursa foto: Ovidiu Matiu/Mediafax Foto
Petre Apostol
09 feb. 2026, 17:18, Sport

Ultimul act al Cupei României se va disputa pe 13 mai 2026, pe stadionul Municipal din Sibiu, arenă cu o capacitate de 12.363 de locuri.

Nu este pentru prima dată când finala Cupei României are loc la Sibiu.

Stadionul Municipal a mai găzduit ultimul act în două rânduri.

La ediția 2022-2023, Sepsi OSK a învins Universitatea Cluj după loviturile de departajare (0-0, 5-4 d.p.).

La ediția 2023-2024, Corvinul Hunedoara a trecut de Oțelul Galați, tot la penalty-uri (2-2, 3-2 d.p.).

În această săptămână vor fi stabilite și echipele calificate în sferturile de finală, după disputarea ultimei etape din faza grupelor.

