Finala Cupei României 2026 la fotbal se va juca la Sibiu

Ultimul act al Cupei României se va disputa pe 13 mai 2026, pe stadionul Municipal din Sibiu, arenă cu o capacitate de 12.363 de locuri.

Nu este pentru prima dată când finala Cupei României are loc la Sibiu.

Stadionul Municipal a mai găzduit ultimul act în două rânduri.

La ediția 2022-2023, Sepsi OSK a învins Universitatea Cluj după loviturile de departajare (0-0, 5-4 d.p.).

La ediția 2023-2024, Corvinul Hunedoara a trecut de Oțelul Galați, tot la penalty-uri (2-2, 3-2 d.p.).

În această săptămână vor fi stabilite și echipele calificate în sferturile de finală, după disputarea ultimei etape din faza grupelor.