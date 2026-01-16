PENNY este recunoscut ca Top Employer în România pentru al cincilea an consecutiv și obține pentru prima dată certificarea Top Employer Europa 2026

Top Employers Institute este recunoscut la nivel global pentru evaluarea riguroasă a practicilor de resurse umane, certificând organizații care demonstrează excelență în domenii precum strategia de resurse umane, mediul de lucru, recrutare, învățare și dezvoltare, diversitate și incluziune, wellbeing și etică. Certificarea europeană este acordată exclusiv companiilor care au obținut certificarea națională și care demonstrează consecvență și maturitate organizațională la nivel regional.
În cadrul procesului de evaluare aferent anului 2026, PENNY România a înregistrat rezultate foarte bune în arii-cheie precum Strategia de business, Leadership, Scop și valori, Etică și integritate, precum și Experiența angajaților. Aceste rezultate reflectă o abordare coerentă și sustenabilă, care pune oamenii în centrul deciziilor și sprijină performanța pe termen lung.
