PENNY este recunoscut ca Top Employer în România pentru al cincilea an consecutiv și obține pentru prima dată certificarea Top Employer Europa 2026

PENNY a obținut, pentru al cincilea an consecutiv, certificarea Top Employer România, acordată de Top Employers Institute, și obține totodată, în premieră, certificarea regională Top Employer Europa 2026. Dubla recunoaștere confirmă angajamentul companiei de a oferi un mediu de lucru performant, sigur și orientat spre dezvoltarea continuă a angajaților, aliniat celor mai înalte standarde internaționale.