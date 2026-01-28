JTI România, Top Employer pentru al 13-lea an consecutiv

„Acest premiu este despre echipa din România, al cărei profesionalism, dedicare și pasiune au adus JTI în punctul în care se află astăzi. JTI este compania de tutun cu cea mai rapidă creștere de pe piață, iar această recunoaștere ne întărește angajamentul de a continua să ne construim împreună povestea de succes, investind în afacerea noastră și în angajați, precum și creând un mediu în care colegii noștri pot evolua, ghidați de talent și ambiție”, a declarat Gabriella Offeddu, General Manager JTI România, Moldova și Bulgaria.

„Este o recunoaștere care vine într-un moment special pentru Fabrica JTI, dat fiind că ne aflăm în curs de a reloca unitatea de producție într-un nou spațiu care reflectă stadiul de dezvoltare actual. Vom deveni mai mari și mai buni nu doar datorită acestei transformări unice, ci și datorită oamenilor noștri — forța motrice din spatele rezultatelor noastre solide, foarte apreciate în întregul grup JTI”, a adăugat Klaus-Walter Thul, Factory Lead, JTI România.

