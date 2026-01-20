Prima pagină » Politic » Norvegia respinge participarea la „Consiliul Păcii” propus de Donald Trump

Norvegia respinge participarea la „Consiliul Păcii” propus de Donald Trump

Norvegia refuză să participe la „Consiliul Păcii” propus de președintele american Donald Trump, în forma actuală a planului, din cauza modului de organizare și de conducere.
Nițu Maria
20 ian. 2026, 17:33, Politic

Norvegia nu intenționează să se alăture inițiativei „Consiliul Păcii” lansate de președintele american Donald Trump, în forma în care proiectul există în acest moment.

Anunțul a venit marți din partea ministrului adjunct de externe al Norvegiei, Andreas Motzfeldt Kravik, într-o declarație acordată publicației Aftenposten, citată de Reuters.

Oficialul norvegian a precizat că autoritățile de la Oslo nu susțin această inițiativă și nu iau în calcul implicarea în structura propusă de liderul de la Casa Albă.

Potrivit unei copii a unei scrisori și a unui proiect de statut consultate de Reuters, Consiliul ar urma să fie condus pe viață de Donald Trump.

Prima temă aflată pe agendă vizează conflictul din Fâșia Gaza, iar ulterior structura ar urma să își extindă activitatea asupra altor crize internaționale.

În acest context, Norvegia este mai rezervată în ceea ce privește modul de organizare și de conducere al inițiativei.

România se numără și ea printre cele aproximativ 60 de state invitate de președintele american Donald Trump să se alăture inițiativei internaționale denumite „Board of Peace” (Consiliul Păcii).

Până la acest moment, președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va participa la Consiliul European de la Bruxelles. Nu se știe, însă, dacă președintele va ajunge și la Consiliul Păcii de la Davos.

