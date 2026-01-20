Nicușor Dan va participa la Consiliul European. Nu se știe dacă va merge la Consiliul Păcii anunțat de Trump

Administrația Prezidențială a confirmat pe portalul propriu participarea președintelui Nicușor Dan la evenimentul de la Bruxelles.

„Participare la reuniunea extraordinară a Consiliului European. Consiliul European, Clădirea Europa – Bruxelles, Regatul Belgiei (Ora 20:00, ora României)”, a transmis Administrația Prezidențială.

În schimb, pe site nu există nicio informație privitoare la participarea lui Nicușor Dan la evenimentul de la Davos, Elveția, promovat de Donald Trump.

Ministerul de Externe a anunțat că România participă cu „cea mai consistentă delegație guvernamentală din toate edițiile anterioare ale conferinței”, ca urmare a „angajamentului asumat de Guvern și de Administrația Prezidențială pentru întărirea diplomației economice”. Totuși, vizita delegației nu include și participarea la Consiliul Păcii anunțat de Donald Trump.

România invitată de Trump la Davos

România se numără printre aproximativ 60 de state invitate de președintele american Donald Trump să se alăture unei noi inițiative internaționale denumite „Board of Peace” (Consiliul Păcii). Potrivit scrisorii de invitație, consiliul are menirea să contribuie la soluționarea conflictelor la nivel global, începând cu războaiele din Gaza și Ucraina.

Documentul consultat de Reuters prevede însă o condiție controversată: statele membre ar avea mandate limitate la trei ani, cu excepția celor care plătesc 1 miliard de dolari pentru a finanța activitățile organismului și pentru a obține statut de membru permanent.