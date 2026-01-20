Prima pagină » Politic » Nicușor Dan va participa la Consiliul European. Nu se știe dacă va merge la Consiliul Păcii anunțat de Trump

Nicușor Dan va participa la Consiliul European. Nu se știe dacă va merge la Consiliul Păcii anunțat de Trump

Președintele României, Nicușor Dan, va participa la Consiliul European de la Bruxelles. Nu se știe dacă președintele va ajunge și la Consiliul Păcii de la Davos anunțat de liderul SUA, Donald Trump.
Nicușor Dan va participa la Consiliul European. Nu se știe dacă va merge la Consiliul Păcii anunțat de Trump
Petru Mazilu
20 ian. 2026, 16:26, Politic

Administrația Prezidențială a confirmat pe portalul propriu participarea președintelui Nicușor Dan la evenimentul de la Bruxelles.

„Participare la reuniunea extraordinară a Consiliului European. Consiliul European, Clădirea Europa – Bruxelles, Regatul Belgiei (Ora 20:00, ora României)”, a transmis Administrația Prezidențială.

În schimb, pe site nu există nicio informație privitoare la participarea lui Nicușor Dan la evenimentul de la Davos, Elveția, promovat de Donald Trump.

Ministerul de Externe a anunțat că România participă cu „cea mai consistentă delegație guvernamentală din toate edițiile anterioare ale conferinței”, ca urmare a „angajamentului asumat de Guvern și de Administrația Prezidențială pentru întărirea diplomației economice”. Totuși, vizita delegației nu include și participarea la Consiliul Păcii anunțat de Donald Trump.

România invitată de Trump la Davos

România se numără printre aproximativ 60 de state invitate de președintele american Donald Trump să se alăture unei noi inițiative internaționale denumite „Board of Peace” (Consiliul Păcii). Potrivit scrisorii de invitație, consiliul are menirea să contribuie la soluționarea conflictelor la nivel global, începând cu războaiele din Gaza și Ucraina.

Documentul consultat de Reuters prevede însă o condiție controversată: statele membre ar avea mandate limitate la trei ani, cu excepția celor care plătesc 1 miliard de dolari pentru a finanța activitățile organismului și pentru a obține statut de membru permanent.

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
Gandul
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80 de ani!'
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Donald Trump îndeplinește cel mai mare vis al Rusiei din ultimii 75 de ani. Analiză devastatoare în Wall Street Journal
Libertatea
Rugăciunea care aduce liniște și te ferește de rău! Ce să rostești 30 de zile
CSID
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor