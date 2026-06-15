Fiul cel mare al prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare pentru viol

Fiul cel mare al prințesei moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei, Marius Borg Høiby, a fost condamnat, luni, la patru ani de închisoare pentru viol, potrivit AP.

El a fost găsit vinovat pentru două dintre cele patru acuzații de viol care i s-au adus. Høiby fost achitat pentru celelalte două.

Acesta fusese acuzat de agresiune sexuală asupra a patru femei care dormeau sau nu au putut să reziste, între 2018 și 2024.

I se aduc și alții acuzații minore

Høiby a mai fost acuzat și de alte infracțiuni minore, inclusiv agresiune, infracțiuni legate de droguri și încălcarea unui ordin de restricție, mai arată sursa.

Fiul cel mare negase acuzațiile de viol, dar recunoscuse câteva infracțiuni minore.

În vârstă de 29 de ani, el s-a confruntat cu 40 de acuzații penale. Acestea includeau patru capete de acuzare pentru viol și acuzații de violență, amenințări și abuz.

Inițial, procurorii au cerut Tribunalului Districtual din Oslo să îl condamne la șapte ani și șapte luni de închisoare. În același timp, avocații apărării au susținut că acesta ar trebui achitat de acuzațiile de viol și să primească maximum 18 luni pentru infracțiunile pe care le-a recunoscut, potrivit aceleiași surse.

Procesul s-a încheiat în martie

Procesul a durat șase săptămâni și s-a încheiat în martie. Procesul s-a sfârșit după mărturiile mai multor acuzatori și prezentarea de probe. Dovezile includeau mesaje, imagini și videoclipuri de pe telefonul mobil al lui Høiby.

Cazul a generat o atenție internațională intensă, din cauza legăturii lui Høiby cu familia regală. Fiul cel mare nu deține niciun titlu regal și nu are nicio îndatorire oficială. Însă, este fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit dintr-o relație anterioară căsătoriei acesteia cu prințul moștenitor Haakon, moștenitorul tronului Norvegiei, și a crescut în casa viitorului rege, mai precizează sursa.

Interesul s-a intensificat în ultimele zile, pe măsură ce starea de sănătate a lui Mette-Marit s-a deteriorat. Prințesa moștenitoare suferă de fibroză pulmonară și așteaptă un transplant de plămâni.

Prințesa moștenitoare, în centrul dezbaterilor juridice

Ea a fost în centrul dezbaterilor juridice privind eliberarea temporară a fiului ei înainte de verdict. Curțile de apel au decis că Høiby ar trebui să rămână în detenție în așteptarea sentinței.

De asemenea, procesul s-a desfășurat pe fondul unei noi examinări a familiei regale. Aceasta a avut loc în urma dezvăluirilor despre contactele anterioare ale lui Mette-Marit cu Jeffrey Epstein, agresorul sexual decedat.

Ea și-a cerut public scuze pentru asociere și a spus că a dat dovadă de o judecată slabă în menținerea contactului cu el. Nu este acuzată de nicio faptă ilegală, potrivit sursei citate.