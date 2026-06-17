Prințesa Moștenitoare a Norvegiei a suferit un transplant pulmonar de succes

Prințesa Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani și soția prințului moștenitor Haakon, a fost diagnosticată în 2018 cu fibroză pulmonară, o boală cronică ce provoacă cicatrizarea țesutului pulmonar și reduce capacitatea de absorbție a oxigenului.

Potrivit Spitalului Universitar din Oslo, starea sa s-a deteriorat semnificativ în ultima perioadă, iar începând cu 5 iunie aceasta a fost inclusă pe lista de așteptare pentru un transplant pulmonar, notează Reuters.

Medicii de la spital au susținut că, în lipsa unui transplant, speranța de viață a prințesei s-ar fi redus drastic la cel mult un an.

Prințesa Moștenitoare va rămâne internată sub supraveghere medicală pentru următoarele câteva săptămâni, o procedură standard pentru toți pacienții care au suferit recent un transplant.

Casa Regală a anunțat încă din luna decembrie a anului trecut că Mette-Marit va avea nevoie de un transplant de plămâni, pe fondul deteriorării stării sale de sănătate.

Problemele de sănătate, dublate de scandaluri de proporții

Pe lângă lupta cu boala, prințesa a trecut și prin două scandaluri de anvergură.

În luna februarie, mai multe documente din Dosarul Epstein declasificate de Departamentul de Justiție arată că cei doi au întreținut, timp de mai mulți ani, schimburi de mailuri și contacte. În urma dezvăluiri, prințesa și-a cerut scuze și și-a expriamt solidaritate față de victimele finanțistului condamnat pentru infracțiuni sexuale.

În plus, fiul cel mare al prințesei moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei, Marius Borg Høiby, a fost condamnat, luni, la patru ani de închisoare pentru viol. El a fost găsit vinovat pentru două dintre cele patru acuzații de viol care i s-au adus. Høiby fost achitat pentru celelalte două.