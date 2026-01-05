Un profesor de drept din Marea Britanie spune că acuzațiile SUA împotriva lui Maduro sunt „șubrede”

Julia Buxton, profesor de drept la Universitatea John Moores din Liverpool, a declarat pentru BBC că acuzațiile SUA în privința lui Nicolás Maduro sunt construite pe „temeiuri foarte șubrede”.

Buxton a mai subliniat faptul că Venezuela „nu este un exportator major de cocaină” și că, de fapt, „cea mai mare parte a cocainei care intră în Statele Unite vine de-a lungul coastei Pacificului, prin Columbia și Mexic”.

„Nu există fentanil care să vină din Venezuela. Administrația Trump a trebuit să inventeze conceptul unui Maduro narco-terorist pentru a determina schimbarea de regim”, a mai spus Julia Buxton pentru sursa citată.

Ce acuzații i se aduc lui Maduro

Sâmbătă, Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare în Districtul de Sud al New York-ului. Decizia a fost luată după ce administrația de la Washington a susținut că cei doi au fost capturați în urma unei operațiuni militare și scoși din țară.

Maduro este vizat de capete de acuzare pentru conspirație de „narcoterorism”, conspirație pentru import de cocaină, deținere de mitraliere și „dispozitive distructive”, precum și conspirație pentru deținerea acestora împotriva SUA.

Maduro și soția sa urmează să se prezinte luni în fața unui judecător federal din Statele Unite, marcând prima lor apariție oficială în instanță pentru acuzațiile penale formulate de autoritățile americane. Audierea este programată pentru ora 12:00, ora locală a New Yorkului (n.r. 19:00, ora României), și are loc la doar două zile după capturarea celor doi la Caracas.