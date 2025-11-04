Maia Sandu cere accelerarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat marți că Uniunea Europeană ar trebui să deschidă toate grupurile de negocieri cu țara sa până la sfârșitul acestui an.

Afirmația a fost făcută la summitul Uniunii Europene desfășurat la Bruxelles, la care Maia Sandu a fost prezentă marți, alături de mulți alți lideri europeni.

În cadrul discuțiilor, Maia Sandu a vorbit despre faptul că autoritățile de la Chișinău vor continua reformele importante, în special cele legate de justiție și de sectorul energetic.

Marți, la Bruxelles, a fost prezentat Raportul de Extindere, care include progresele din ultimul an ale Republicii Moldova în parcursul său european, a precizat instituția prezidențială a Republicii Moldova, luni.

„Uniunea Europeană ar trebui să deschidă toate grupurile de negocieri cu Republica Moldova până la sfârșitul anului”, a spus Maia Sandu.