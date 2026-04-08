Ultimul drum al lui Mircea Lucescu. Antrenorul va fi înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu

Ceremonia va debuta miercuri, când sicriul va fi depus la Arena Națională. Publicul larg va avea acces începând cu ora 17:00. La ora 18:00 va avea loc prima slujbă de priveghi. Suporterii și admiratorii își vor putea lua rămas bun și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00.

Vineri, cortegiul funerar se va îndrepta către Biserica Sfântul Elefterie. Slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.

Ultima etapă a funeraliilor va avea loc la Cimitirul Bellu, de la ora 12:20. Înmormântarea va avea loc la 13:10, va fi marcată de onoruri militare.

Participarea la acest moment va fi limitată la familie și invitați apropiați.

„Măsuri stricte de securitate – Având în vedere amploarea evenimentului, securitatea și ordinea publică vor fi asigurate în permanență prin coordonarea strânsă între Jandarmeria Română și Poliția Capitalei. Traseele rutiere au fost stabilite împreună cu Poliția Rutieră pentru a minimiza blocajele în trafic pe durata deplasării cortegiului”, mai transmite familia antrenorului.

Mircea Lucescu a încetat din viață marți seara, după ce fost spitalizat la Spitalul Universitar de Urgență București mai bine de o săptămână.

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului Mircea Lucescu”, anunța SUUB.

Lucescu a leșinat în cantonamentul naționalei, în timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia.

De atunci, selecționerul a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate.

Antrenorul Mircea Lucescu a făcut două infarcturi în cursul zilei de vineri, 3 aprilie, chiar când urma să fie externat din spital, după problemele medicale din ultima perioadă.