A murit Mircea Lucescu după o spitalizare de mai bine de o săptămână

Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a leșinat duminica trecută în cantonamentul naționalei, în timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia.

De atunci, selecționerul a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate. Săptămâna aceasta i s-a montat un defibrilator.

Antrenorul Mircea Lucescu a făcut două infarcturi în cursul zilei de vineri, 3 aprilie, chiar când urma să fie externat din spital, după problemele medicale din ultima perioadă.

Familia a vrut să îl ducă în străinătate, însă nu a putut fi transferat.

Starea lui Mircea Lucescu rămâne una critică, iar după ce a fost supus marți unei investigații complexe Computer-tomograf au fost evidențiate multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar, anunță Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB).

Acesta a fost supus marți unei investigații CT complexe. Medicii au analizat în detaliu situația și au informat familia.

Medicii au luat în calcul luni montarea unui sistem ECMO, un dispozitiv care poate susține funcțiile inimii și ale plămânilor în situații critice.