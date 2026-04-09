Ziua în care Mircea Lucescu trebuia să trăiască / Accidentul din București și SUV-ul care i-a salvat viața

Mircea Lucescu a trecut la cele veșnice, însă amintirea lui, oricât de clișeic ar putea să sune, va rămâne în amintirea multor generații de suporteri sau profesioniști ai breslei.

Un episod dramatic, care i-a pus viața în mare pericol, s-a petrecut în urmă cu mai bine de un deceniu, în 2012, căruia tehnicianul i-a supraviețuit în condiții-limită, după cum relatează promotor.

Un model fără airbaguri laterale, care, chiar și așa, i-a salvat viața

În 2012, antrenorul a fost implicat într-un grav accident rutier pe bulevardul Vasile Milea din Capitală. Mașina pe care o conducea a fost lovită lateral de un tramvai, chiar pe partea șoferului — unul dintre cele mai periculoase tipuri de impact.

Vehiculul implicat era un SUV Kia Sorento, fabricat în 2003, achiziționat pentru soția sa, Nelly, cu suma de aproximativ 28.000 de dolari.

Deși nu dispunea de cele mai moderne sisteme de siguranță, automobilul s-a dovedit decisiv în salvarea vieții șoferului.

Modelul era echipat doar cu airbaguri frontale. Nu avea airbaguri laterale sau de tip cortină, iar asta ar fi crescut mult riscul de impact lateral de o asemenea intensitate.

Performanță cu punctaj maxim la impactul lateral

Rezultatele obținute de Kia Sorento la testele Euro NCAP din 2003 explică însă modul în care mașina a reușit să protejeze ocupantul. SUV-ul a primit 4 stele din 5 pentru protecția pasagerilor, un scor considerat solid la acea vreme.

Mai important este faptul că modelul a obținut punctaj maxim — 16 din 16 — la testul de impact lateral.

Specialiștii Euro NCAP au subliniat că poziția mai înaltă a scaunului șoferului a redus expunerea directă în zona de impact, oferind un avantaj crucial într-un scenariu critic.

Practic, arhitectura SUV-ului a compensat lipsa unor sisteme moderne de protecție.

În schimb, la impact frontal, modelul a obținut doar 9 puncte, ceea ce evidențiază diferențele semnificative de comportament în funcție de tipul coliziunii.

Un SUV din altă generație

Kia Sorento implicat în accident era echipat cu un motor pe benzină de 3,5 litri V6, care dezvolta 192 de cai putere și un cuplu de 294 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h era realizată în 10,3 secunde, iar viteza maximă atingea 192 km/h.

Consumul mixt declarat era de 12,6 litri la 100 km, iar tracțiunea integrală contribuia la stabilitate și control, în special în condiții dificile de drum.

Deși aceste caracteristici țin mai degrabă de performanță, ele reflectă nivelul tehnologic al unui SUV de început de anii 2000.

O lecție despre siguranță

Accidentul din 2012 rămâne unul dintre cele mai cunoscute cazuri în care comportamentul unei mașini în situații extreme a făcut diferența între viață și moarte.

Chiar și în absența unor tehnologii moderne de siguranță, designul structural și testele de impact pot avea un rol decisiv — o realitate confirmată, în mod dramatic, de experiența lui Mircea Lucescu.