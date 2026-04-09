Ce program au mallurile din Capitală de Paște în 2026: singurul centru comercial care va fi deschis în fiecare zi

Diferențele dintre centrele comerciale nu țin doar de program, ci și de activitățile organizate în această perioadă, multe malluri încercând să atragă vizitatorii cu evenimente tematice și zone speciale dedicate familiei.

Colosseum Mall București

La Colosseum Mall București, programul este unul clar stabilit pentru perioada sărbătorilor. Între 1 și 10 aprilie 2026, centrul comercial funcționează normal, în intervalul 10:00 – 22:00, oferind acces complet la magazine și restaurante.

În Sâmbăta Mare, pe 11 aprilie, programul este redus, mallul fiind deschis între 10:00 și 19:00, pentru a permite angajaților să se pregătească pentru sărbătoare. În prima zi de Paște, pe 12 aprilie, centrul comercial este închis.

Începând cu 13 aprilie, activitatea revine la programul obișnuit. În această perioadă, mallul atrage vizitatorii și prin evenimente dedicate, de la activități pentru copii până la zone de relaxare și experiențe culinare.

AFI Cotroceni

AFI Cotroceni este singurul mall din București care rămâne deschis în prima zi de Paște, o decizie care îl diferențiază clar de restul centrelor comerciale.

Până pe 10 aprilie, programul este extins, între 10:00 și 23:00, ceea ce îl face una dintre cele mai accesibile destinații pentru cumpărături târzii. În Sâmbăta Mare, programul este redus la 10:00 – 20:00.

Pe 12 aprilie, în ziua de Paște, mallul se deschide mai târziu, de la ora 14:00, și funcționează până la 22:00. Din 13 aprilie, revine la programul standard de 10:00 – 22:00. În plus, AFI rămâne atractiv în această perioadă și prin zona de entertainment, cinematograf și spațiile de petrecere a timpului liber.

Băneasa Shopping City

La Băneasa Shopping City, programul este normal până pe 10 aprilie, între 10:00 și 22:00, perioadă în care traficul crește semnificativ datorită cumpărăturilor de sărbătoare.

În Sâmbăta Mare, mallul își reduce programul, magazinele închizând în jurul orei 18:00. În prima zi de Paște, centrul comercial este închis complet.

Activitatea revine la normal începând cu 13 aprilie. Băneasa rămâne una dintre destinațiile preferate pentru cumpărături premium și experiențe culinare în perioada premergătoare sărbătorilor.

Mega Mall București

Mega Mall București funcționează în program obișnuit până pe 10 aprilie, între 10:00 și 22:00, când majoritatea bucureștenilor își finalizează cumpărăturile.

În Sâmbăta Mare, programul este redus, cu închidere mai devreme, în jurul orei 18:00. În prima zi de Paște, mallul este închis.

Din 13 aprilie, programul revine la normal. În această perioadă, centrul comercial atrage vizitatorii și prin zonele de food court și activitățile pentru familie.

ParkLake Shopping Center

La ParkLake Shopping Center, programul rămâne neschimbat până pe 10 aprilie, între 10:00 și 22:00, într-una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului.

Pe 11 aprilie, în Sâmbăta Mare, programul este redus, magazinele închizând în jurul orei 18:00. În prima zi de Paște, centrul comercial este închis.

Programul obișnuit este reluat din 13 aprilie. ParkLake rămâne atractiv în această perioadă și datorită amplasării lângă parc, fiind preferat pentru ieșiri relaxante.

Sun Plaza

Sun Plaza funcționează normal până pe 10 aprilie, între 10:00 și 22:00.

În Sâmbăta Mare, programul este redus, cu închidere în jurul orei 18:00, iar în prima zi de Paște mallul este închis.

Din 13 aprilie, activitatea revine la normal. Sun Plaza rămâne un punct important pentru cumpărături rapide și acces facil pentru locuitorii din sudul Capitalei.

Promenada Mall

La Promenada Mall, programul este normal până pe 10 aprilie.

În Sâmbăta Mare, mallul funcționează cu program redus, până în jurul orei 18:00, iar în prima zi de Paște este închis.

Din 13 aprilie, programul revine la normal.

București Mall Vitan

București Mall Vitan are program normal în perioada 1 – 10 aprilie, între 10:00 și 22:00.

În Sâmbăta Mare, programul este redus, iar în prima zi de Paște centrul comercial este închis.

Începând cu 13 aprilie, activitatea revine la programul standard.

Plaza România

La Plaza România, programul este normal până pe 10 aprilie, între 10:00 și 22:00.

În Sâmbăta Mare, programul este redus, iar în prima zi de Paște mallul este închis.

Din 13 aprilie, programul revine la normal.