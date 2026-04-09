Șase bărbați din Buzău și Vrancea, arestați preventiv într-un caz de furt dintr-un parc fotovoltaic

Este vorba despre furtul unor componente de aluminiu din structura de susținere a panourilor fotovoltaice. Acestea, cu o valoare de 200.000 de euro au fost furate dintr-un parc fotovoltaic, din localitatea Grebănu, județul Buzău.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada 30 martie – 5 aprilie a.c., 5 dintre bărbați s-ar fi deplasat într-un parc fotovoltaic, din localitatea Grebănu, și ar fi sustras mai multe profile de aluminiu din structura de susținere a panourilor fotovoltaice”, potrivit IPJ Buzău.

Ulterior, un bărbat, de 35 de ani, din Vrancea, ar fi achiziționat bunurile furate, deși ar fi avut cunoștință că acestea provin din săvârșirea unei infracțiuni, potrivit polițiștilor.

„În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că principalii bănuiți de comiterea faptei sunt 6 bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 43 de ani, din Buzău și Vrancea”, potrivit IPJ Buzău.

Anchetatorii au făcut percheziții și au ridicat probe pentru caz. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 200.000 de euro.

Cei șase bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore. Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat a emis pe numele acestora mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.