Șofer din Olt, amendat după ce a oprit pe un Drum Expres

Un șofer cu vârsta de 52 de ani din Olt a fost amendat, joi. Bărbatul a oprit nejustificat pe Drumul Expres 12. În consecință, bărbatul a fost acroșat de o autoutilitară.
Daiana Rob
09 apr. 2026, 11:19, Social

Accidentul s-a petrecut joi dimineață, în jurul orei 08:20, pe Drumul Express 12, în afara orașului Piatra-Olt.  În urma apelului la 112, la fața locului au intervenit Polițiștii Serviciului Rutier Olt.

„Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un bărbat de 52 de ani, din municipiul Craiova, județul Dolj, a oprit nejustificat pe Drumul Expres 12, fiind acroșat de o autoutilitară condusă de către un tânăr de 31 de ani, din orașul Buftea, județul Ilfov”, informează IPJ Olt.

Potrivit polițiștilor, nu au fost victime, însă accidentul s-a soldat cu pagube materiale.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatele au fost negative.

Șoferul cu vârsta de 52 de ani, care a oprit nejustificat pe drum, a fost sancționat cu o amendă de 810 lei și s-a ales și cu 3 puncte penalizare.

 

