Prima pagină » Social » Ministrul Economiei anunță lansarea selecției pentru competiția internațională Best Tourism Village

Ministrul Economiei anunță lansarea selecției pentru competiția internațională Best Tourism Village

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a anunțat că a anunțat lansarea selecției pentru competiția internațională „Best Tourism Village”. Localitățile din România care își doresc să ne reprezinte țara peste hotare, la competiția organizată de UN Tourism, sunt așteptate să se înscrie.
Ministrul Economiei anunță lansarea selecției pentru competiția internațională Best Tourism Village
Mediafax Foto
Daiana Rob
09 apr. 2026, 12:03, Social

Anunțul a fost dat, joi, de ministru, într-un mesaj oficial publicat pe Facebook.

„Este o oportunitate reală pentru comunitățile rurale de a se face cunoscute la nivel internațional și de a atrage turiști, investiții și parteneriate. Căutăm localități care păstrează autenticitatea, tradițiile și specificul local și care pot arăta lumii ce are România mai valoros în zona rurală”, a scris ministrul. 

Darău a precizat că înscrierile sunt deschise până pe 4 mai. În cadrul concursului vor fi selectate 8 localități pentru calificarea în etapa internațională. 

Pentru a fi eligibile pentru concurs, primăriile care doresc să se înscrie trebuie să îndeplinească o serie de criterii. Localitățile trebuie să aibă o densitate a populației de 15.000 de locuitori, la ultimul recensământ. 

Acestea trebuie să fie situate într-un peisaj cu o prezență importantă a activităților tradiționale, cum ar fi agricultura, silvicultura, creșterea animalelor sau pescuitul. De asemenea, acestea trebuie să împărtășească valorile și stilul de viață ale comunității. 

În ceea ce privește criteriile de selecție, se va ține cont, printre altele, de promovarea și conservarea resurselor culturale, durabilitatea economică, cea socială, dezvoltarea turismului, infrastructura și conectivitatea, dar și sănătatea, siguranța și securitatea localității, dar și materialele foto-video de prezentare a localității, potrivit Regulamentului de Concurs Publicat de Ministerul Economiei. 

Localitățile selectate pot fi incluse în programul Upgrade și pot beneficia, astfel, de suport din partea UN Tourism, dar și a partenerilor, pentru continuarea dezvoltării acestora. De asemenea, acestea devin membre ale unei rețele internaționale ce facilitează schimbul de experiență și bune practici între comunitățile rurale din întreaga lume.

În anii trecuți, localitățile România a fost reprezentată la „Best Tourism Village” de Rășinari (județul Sibiu) – desemnat Best Tourism Village în 2022, Ciocănești (județul Suceava) – inclus în Programul Upgrade, în 2023; Breb (județul Maramureș) – inclus în Programul Upgrade, în 2024 și Polovragi (județul Gorj) – inclus în Programul Upgrade, în 2024.

 

