Gândul. Schimbări în diplomația românească: Andrei Muraru pleacă de la Washington, doi candidați sunt vizați pentru înlocuire

Președintele Nicușor Dan pregătește schimbări importante în corpul diplomatic al României, imediat după sărbătorile Pascale, potrivit surselor Gândul. Cea mai răsunătoare modificare va avea loc la Ambasada României de la Washington, unde Andrei Muraru urmează să fie rechemat în țară.

Mandatul său se încheie după cinci ani. Nominalizarea a avut loc în martie 2021, în mandatul președintelui Klaus Iohannis, iar Muraru a primit aviz favorabil pe 14 aprilie și scrisoarea de acreditare semnată de președintele Joe Biden pe 15 septembrie 2021.

De mandatul său se leagă mai multe controverse. Printre acestea se numără închirierea de către statul român a unei reședințe de lux de 46 de camere, pentru care se plătește o chirie de 21.000 de dolari pe lună, așa cum Gândul a scris. De asemenea, mandatul său a coincis cu eșecul României de a intra în programul VisaWaver.

Sursele Gândul arată că Andrei Muraru ar putea fi numit într-o altă țară, Administrația Prezidențială fiind „în mare” mulțumită de activitatea sa de la Washington.

Pe lista scurtă pentru succesiunea sa se află două nume: Cornel Feruță, ambasadorul României la ONU, și Dan Neculăescu, reprezentantul permanent al României la NATO.

Cele mai mari șanse le-ar avea Dan Neculăescu, foarte apreciat la NATO. Se pare că acesta a dezvoltat o relație foarte apropiată de Mark Rutte, șeful structurii, ceea ce e văzut ca un mare plus de Cotroceni.

Dan Neculăescu este diplomat de carieră, activ în Ministerul Afacerilor Externe din octombrie 2002 și are rangul de ambasador. Conform CV-ului său oficial, a absolvit Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității din București și Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București.

Din februarie 2022, este reprezentantul permanent al României la NATO, după ce anterior a ocupat funcția de secretar de stat pentru afaceri strategice în MAE.

Cornel Feruță este, de asemenea, foarte apreciat. În CV-ul său este menționat că a absolvit științe politice și are un master în relații internaționale. Între 2007 și 2012, a fost ambasador și reprezentant permanent al României pe lângă organizațiile internaționale de la Viena.

Din septembrie 2013 a ocupat funcția de Assistant Director General/Chief Coordinator la AIEA, iar în iulie–decembrie 2019 a asigurat interimatul la conducerea agenției. Ulterior, a fost numit secretar de stat pentru afaceri globale și strategii diplomatice, iar acum reprezintă România la ONU, la New York.

Președintele Nicușor Dan a anunțat încă din februarie că va avea loc o remaniere amplă în diplomație.

„Estimez că în martie o să avem 40, 50 de schimbări importante. Urmează capitale importante. Termenul uzual este de patru ani pentru un diplomat. Acest termen a expirat, trebuia să avem schimbări după alegerile din noiembrie 2025, dar asta nu s-a întâmplat, o să avem schimbări în martie 2026″, a spus el atunci.

Schimbările au fost amânate ușor și urmează să fie comunicate în aprilie, imediat după Paște.