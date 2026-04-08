Pregătește Guvernul un plan pentru o criză a carburanților? Bolojan: Nu sunt probleme de aprovizionare

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în prezent, România nu se confruntă cu probleme de aprovizionare cu carburanți, în ciuda contextului internațional, iar eventualele scenarii de criză sunt doar măsuri preventive.

„În momentul de față, așa cum am discutat și cu domnul ministru și cu echipa care a participat la această întâlnire, nu există probleme de aprovizionare pentru piața românească. Și, prin demersurile pe care guvernul le-a făcut, pe care Ministerul Energiei le-a susținut în această perioadă, ne asigurăm de două elemente. Pe de-o parte, că intervențiile pe care le facem în piață, de exemplu reducerea accizei, sunt de natură a menține piața românească ca o piață competitivă, în așa fel încât cei care importă, de exemplu, motorină, să poată s-o importe nu la prețurile la care ar dori ei, ci la prețurile la care pot să o cumpere, ca să nu avem un deficit de produse pe piață. Pe de-o parte, și, de asemenea, că lanțurile noastre de aprovizionare funcționează, sunt întărite și sunt limitate de perturbațiile care sunt pe piața globală”, a spus premierul, miercuri.

Ce spune ministrul Energiei

Acesta a subliniat că, deși autoritățile analizează diferite scenarii, nu există motive de îngrijorare în acest moment.

La rândul său, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că România are suficiente stocuri și contracte pentru a acoperi necesarul de consum.

„Lucrurile sunt extrem de clare, așa cum a precizat și domnul prim-ministru. România, încă din primele zile acestui conflict militar, a activat atât contracte comerciale vechi, cât și noi rute care pot să aprovizioneze piața din țara noastră atât cu țiței, cât și cu motorină, acolo unde avem nevoie de o acoperire aproximativ 40% din piața românească. În momentul de față nu se pune problema, nici din punct de vedere al stocurilor comerciale ale companiilor, al angajamentelor ferme pe care le avem pentru următoarele cel puțin două luni de zile, și nici din punct de vedere al stocurilor, care astăzi au un echivalent de circa două milioane de tone carburanți și petrol”, a declarat Ivan.

Ivan a explicat și ce ar presupune, teoretic, un scenariu de criză, precizând că există mecanisme legale pentru gestionarea consumului.

„Așa cum suntem în această ipostază, este evident că sunt anumite scenarii prevăzute de lege în situația în care există un anumit deficit de energie electrică, atunci anumiți consumatori foarte mari, pe o perioadă foarte mică, își opresc activitatea. În cazul gazelor naturale, dacă există o situație de criză, anumiți consumatori stabiliți de lege își opresc pe perioadă activitatea. Este evident că, dacă va exista această ipoteză, dar care acum nu este pusă pe masă și nu este fezabilă, suntem pregătiți cu o prioritizare a tot ce înseamnă consum în România”, a spus acesta.

Întrebat despre o eventuală raționalizare, ministrul Energiei a spus că „nu s-a pus în calcul această discuție”.