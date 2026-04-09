Cursă contra cronometru pentru PNRR. Dragoș Pîslaru anunță un acord pentru implementarea jaloanelor înainte de termenul limită

Potrivit ministrului, demersul este coordonat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene împreună cu ministerele de linie și vizează reformele considerate critice din PNRR, fiecare asociată unor riscuri financiare importante, fiind vorba de miliarde de lei.

„Este foarte important să subliniem din capul locului nevoia de coordonare și de responsabilitate. Este un lucru crucial ca, în acest moment, să existe o colaborare foarte bună pentru a putea adopta cadrul legislativ sau operațional pentru intrarea în vigoare a acestor reforme”, a declarat Pîslaru.

Oficialul a enumerat o serie de jaloane și ținte aflate în responsabilitatea mai multor instituții, printre care Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Secretariatul General al Guvernului și Agenția Națională de Integritate. Printre reformele menționate se numără cele privind noul mecanism de economisire a apei, protecția biodiversității, Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, strategia națională privind hidrogenul, măsurile de decarbonizare din energie, reforma ANAF, modernizarea administrației vamale și legea salarizării în sectorul public.

Verificări la fiecare două săptămâni

Pîslaru a precizat că unele dintre jaloane sunt deja îndeplinite, însă pentru restul Guvernul a decis să impună o urmărire strictă a calendarului.

„În acest moment avem, pentru toate aceste reforme, un foarte clar plan de implementare. Acest plan de implementare se va urmări la fiecare două săptămâni, deci o monitorizare bilunară”, a spus ministrul.

Anunțul vine după o reuniune desfășurată la Palatul Victoria și prezidată, potrivit lui Pîslaru, de premierul Ilie Bolojan, în care ministerelor li s-a cerut un calendar ferm de implementare, inclusiv pentru proiectele care necesită avize suplimentare sau trecerea prin Parlament.

Ministrul a insistat că miza depășește strict relația cu Comisia Europeană și ține de credibilitatea statului român în îndeplinirea angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Există această conlucrare, există acest calendar și, evident, aceste reforme putem acum să le urmărim cum le ducem la îndeplinire”, a afirmat el, adăugând că responsabilitatea este una „politică cheie”.

Contextul este unul complicat

România trebuie să închidă până la 31 august 2026 toate reformele și investițiile asumate prin PNRR, iar MIPE a avertizat încă din februarie că următoarele luni sunt decisive pentru atragerea ultimelor miliarde de euro și evitarea pierderii fondurilor europene și eventuale penalizări.