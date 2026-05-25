Vučić a apărat relația Serbiei cu China, în cadrul vizitei sale la Beijing

Președintele sârb Aleksandar Vučić a adoptat un ton provocator în cadrul vizitei sale de întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping, plângându-se de presupusele eforturi ale Europei de a-l împiedica să consolideze relațiile cu principalul investitor internațional al țării sale.
Daiana Rob
25 mai 2026, 13:30
La sosirea la Beijing, Vučić a acuzat că UE încearcă să „dicteze” politica diplomatică a Serbiei, cerându-i să se abțină de la discuții directe cu Kremlinul, potrivit Euronews. 

„Ar fi cel mai bine dacă mi-ar face pur și simplu o listă cu persoanele cu care am voie să vorbesc și cu cele cu care nu am voie. Atunci, la ce ne mai trebuie un președinte? La ce ne mai trebuie un guvern?”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă.

Vučić a mai adăugat că Serbia este „un stat autonom, suveran și independent” și a precizat că acesta va continua să „acționeze în conformitate cu interesele” țării.

În 2024, președintele chinez Xi Jinping a făcut o vizită în Serbia cu prilejul celebrării acordului de liber schimb dintre cele două state. China este cel mai mare investitor străin al Serbiei, iar acordul prevedea ca Beijingul să reducă tarifele vamale pentru aproape toate importurile sârbești în următorul deceniu.

Serbia este candidată la aderarea la UE din 2009, însă legăturile guvernului Vučić cu Beijingul constituie un motiv major de dispută în cadrul procesului de aderare, Bruxellesul fiind îngrijorat de perspectiva admiterii unui nou stat membru care are legături mai strânse cu China decât orice alt guvern din UE.

Vizita lui Vučić în China are loc după ce Xi Jinping a primit o serie de vizitatori de rang înalt,  printre care Donald Trump, dar și Vladimir Putin.

