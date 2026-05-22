Studenții din Serbia intensifică presiunea asupra lui Vučić printr-un mare protest organizat în weekend

Studenții protestatari din Serbia se pregătesc în acest weekend pentru primul lor mare protest al anului, într-un efort reînnoit de a obține schimbări politice majore în țara condusă de președintele autoritar Aleksandar Vučić.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
22 mai 2026, 11:36, Știri externe
Mii se oameni din toată Serbia sunt așteptați să ajungă, sâmbătă, la protestul din Belgrad. Protestul se va desfășura în piața Slavija din Belgrad, acolo unde au fost susținute și protestele din martie anul trecut, potrivit Associated Press. 

Atunci, protestele au fost întrerupte brusc. Ulterior, experții au afirmat că autoritățile ar fi folosit o armă sonică împotriva demostranților pașnici, însă Guvernul sârb a negat.

Valul de proteste de stradă împotriva corupției, care l-au zguduit pe președintele Vučić anul trecut a fost organiazat de Mișcarea de Tineret din Serbia.  Acum, studenții spun că își îndreaptă atenția către alegerile care vor avea loc la sfârșitul acestui an sau anul viitor, sperând că acestea vor duce la înlăturarea guvernului populist de dreapta al președintelui sârb.

„Sperăm că vor veni mulți oameni să petreacă ziua alături de noi și să continue să susțină studenții, pentru că ne pregătim pentru alegeri. Serbia are nevoie de o schimbare, iar studenții vor aduce această schimbare, a declarat Isidora Jovanovic, reprezentanta tinerilor, pentru Associated Press.

Reamintim că marți, la Belgrad, poliția a separat susținătorii lui Vucic de studenții care afișau sloganuri precum „Studenții câștigă”. Cu câteva zile înainte, un bărbat în vârstă a fost rănit după ce un șofer a spart un blocaj rutier în centrul Belgradului.

În lunile precedente au avut loc o serie de alte incidente, inclusiv violențe care au marcat alegerile locale din martie.

Organizatorii fac tot ce le stă în putință pentru siguranța cetățenilor

Jovanovic a precizat că organizatorii vor face tot ce le stă în putință pentru a se asigura că nu vor avea loc incidente, mai ales că vor veni mulți oameni din toată Serbia. Studenții „nu vor ca niciunul dintre ei (n.r. –cetățenii) să plece cu un sentiment neplăcut sau cu răni”, a declarat reprezentanta studenților pentru Associated Press.

Reamintim că actualul președinte Aleksandar Vučić are o atitudine dură față de protestatari. Presa pro-guvernamentală i-a etichetat pe criticii președintelui drept „teroriști și agenți străini care doresc să distrugă țara”, retorică care a accentuat diviziunile politice.

La sfârșitul lunii aprilie, rectorul Universității din Belgrad, Vladan Djokic și decan al facultății de filosofie a fost acuzat de autorități că ar fi fost vinovat în cazul morții unei tinere de 25 de ani, context în care guvernul ar fi desfășurat o campanie de denigrare la adresa sa, dar și ai altor membri ai conducerii Universității, care s-au poziționat public, susținând protestele studenților.

Serbia protestează încă din 2024

Cu toate acestea, reamintim că aceste proteste au culminat încă din noiembrie 2024, după ce o parte din acoperișul gării din Novi Sad s-a prăbușit, ucigând 16 oameni.

Vučić a clarificat protestele drept „adunări „neînregistrate și ilegale”. Acesta a precizat pentru televiziunea RTS că protestatarii „preiau controlul asupra drumurilor și străzilor noastre… au fost implicați în acte de violență tot acest timp”.

Susținătorii președintelui vor umple probabil, sâmbătă o tabără amenajată într-un parc din fața clădirii președinției, pe care acesta a înființat-o în martie anul trecut, aparent ca un scut împotriva protestatarilor. În trecut au fost semnalate mai multe atacuri asupra protestatarilor și jurnaliștilor în jurul taberei.

